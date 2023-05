Architect Liesbeth van der Pol: ‘Die brug komt er, ooit, en dan wil ik ’m wel ontwerpen’

Liesbeth van der Pol: ‘Ik vergelijk de grachtengordel graag met een serie krap naast elkaar staande opscheppers, de een nog mooier dan de ander’ Beeld Harmen de Jong

Amsterdam

“Amsterdam-Oost om precies te zijn. We woonden in een klein huis langs het spoor, aan de Populierenweg. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in het OLVG. Mijn moeder was verpleegkundige en mijn vader kwam daar in de oorlog met tbc terecht. Echt een doktersromannetje. Mijn vader had graag schipper willen worden, maar dat ging door zijn ziekte niet door en uiteindelijk belandde hij op de administratie van de NDSM. Ik was de jongste van vier meisjes. Nadat ik was geboren barstten we eruit en verhuisden we naar een doorzonwoning in Oostzaan. Een heerlijk dorp om op te groeien, maar tegen de tijd dat ik 12 was, verhuisden we terug naar Amsterdam, naar de Michelangelostraat in Zuid. Een beetje stijf, maar dat gaf niet, want ik ging als beginnende puber de stad ontdekken. Een gouden tijd.”

“Ik heb overal gewoond, ook in het buitenland, maar ik kijk nu al dertig jaar uit op het Oosterpark, hemelsbreed op nog geen 100 meter van de plek waar ik ben geboren. Oost is geweldig, met allemaal plekken die zich aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Een mooie smeltkroes. Enerzijds de upgrading met nieuwe woningen, anderzijds zit er ook nog een echte sloeriekant aan, met drugs en armoede. Alles loopt door elkaar heen, met als top of everything het Oosterpark. Al die mensen die barbecuen en voetballen, al die festiviteiten en nationaliteiten: ik vind het knal.”

Met karakter

“De expositie in Almere is fantastisch, alsof ik in mijn eigen droom rondloop. Ik had me helemaal niet gerealiseerd dat ik zoveel aquarellen had gemaakt: zeven zalen vol. Het zou eerst een klassieke architectuurtentoonstelling worden, met grote foto’s van mijn werk, maar daar werd je niet blij van. Die gebouwen zijn in het echt mooier, en de foto’s staan op onze website. Pas na corona kwam het inzicht dat we de eerste stappen in het ontwerpproces wilden laten zien. Eigenlijk eert de gemeente Almere mij vanwege de Rooie Donders, drie knalrode woontorens van staal langs de A6. Eerst waren ze niet zo bekend, maar wat de Eiffeltoren is voor Parijs, zijn onze Rooie Donders nu voor Almere. Daar ben ik ontzettend trots op. Het bewijst dat karakter het wint van conventie.”

Aquarel

“In de Kunstlinie hangen er 450, ik ben er zelf ook verbaasd over. Heb ik die allemaal gemaakt? Wanneer dan? Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik altijd aan het schilderen ben. Het is een middel om in alle vrijheid je fantasie te kanaliseren. Gaandeweg ontdek je dingen. Zo kun je heel intuïtief de eerste stappen zetten in de richting van een oplossing en ontstaan er gebouwen waar je van gaat houden. Ik heb deze manier van werken niet bedacht, het is gewoon zo ontstaan – als kind zat ik altijd al te tekenen. Ik wil gebouwen bedenken die uitstijgen boven het gewone, het conventionele. Van gebouwen karakters maken; dat onderscheidt ons van veel anderen.”

Herman Zeinstra

“Mijn partner en een geweldige architect, die ik zeer bewonder. Toen ik mijn eerste opdracht kreeg – sociale woningbouw van Lieven de Key in de Pontanusstraat, ook Oost – vroeg ik hem als mentor. Hij gaf me vertrouwen, waardoor ik in een veilige omgeving fouten kon maken. Herman is 22 jaar ouder, maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en we kregen al snel iets met elkaar. We zijn nu 33 jaar samen en hebben één zoon: een groot geluk. We spraken meteen af dat we geen werk samen zouden doen, je kunt niet samen één potlood vasthouden. Maar op vrijdag lieten we ons werk aan elkaar zien. Juist omdat je geen belang hebt, niet involved bent, kun je de ontwerpen van de ander fris bekijken. Verder hebben we elkaar vrijgelaten, dat is de essentie.”

Hokusai

“Mijn favoriete kunstenaar, uit Japan, beroemd van zijn golf. Maar die vind ik niet zo interessant. Hij heeft honderden manga’s getekend met kleine figuren die allemaal krachtig, woest of ingetogen zijn, of, heel on-Japans, onwijs vrolijk. Je ziet oude mannetjes en vrouwtjes met een lubberende huid, een buikje en vellen aan hun benen. Echte karakters, net als zijn dieren, en daar leer ik zoveel van. Gebouwen zijn voor mij ook personen. Ik vergelijk de grachtengordel graag met een serie krap naast elkaar staande opscheppers, de een nog mooier dan de ander. Of neem de Amsterdamse School. Er zitten altijd neuzen aan die gebouwen, of armen en vleugels; je raakt er nooit op uitgekeken. Hokusai inspireert me, ik trek me aan hem op.”

Zuidas

“Wij hebben daar één gebouw ontworpen: The George, een appartementencomplex aan de Gershwinlaan: drie slanke dames met opwaaiende zomerjurken. De noordkant is helemaal Amsterdamse School, maar dan van deze tijd, met geglazuurde rode baksteen en mooie patronen. De zuidkant is eigenlijk een sawa. Om de balkons heen zitten grote randen met groen, dat wordt gedraineerd met regenwater. Over de Zuidas als geheel kan ik niets zeggen, want ik ben niet verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan. Maar je kunt daar niet volstaan met een paar woondozen. Als je er bewoners naartoe wil trekken, moet je met waanzinnige architectuur komen. Er moet leven in, het moet swingen. Dat lukt nog niet helemaal, maar het gaat de goede kant op.”

Brug over ’t IJ

“Ons kantoor zit in Noord, in Kraanspoor. Ik ben gehecht geraakt aan de pont. Maar die brug komt er, ooit, en dan wil ik ’m wel ontwerpen. In feite is het allemaal begonnen met bruggen. De grote vaart mocht dan aan de neus van mijn vader voorbij zijn gegaan, hij had wel een klein zeilschip. Daarmee gingen we naar Denemarken, en dan voeren we onder bruggen door van wel 40 meter hoog. Enorme constructies van staal; ik zag er reusachtige reptielen in, op de hoogst mogelijke poten, met zúlke staarten en zúlke tongen. Machtig om te zien, dat gevecht tegen de zwaartekracht. De Liesbeth van der Polbrug: zullen we die over het IJ doen?”

“Ik heb zelf ook een boot, een pampus uit 1941, een heel mooi houten schip. Ik zeil elke week: het is meditatief en geeft me rust. Amsterdam is mooi, maar het is ook mooi om de stad uit te fietsen. In 2 minuten zit je al in het groen en hoor je alleen nog maar vogels. Ik stap in Vinkeveen op m’n boot, zeil een paar uur en dan fiets ik weer terug.”

Het Behouden Huys

“Ha, het depotgebouw op het Marineterrein, onze eerste rijksopdracht. Het depot bestaat uit vierkante betonnen dozen, met een schil van titanium, op een stalen frame. Die schil omvat alle technische installaties die voor zo’n depot nodig zijn. Titanium is fantastisch mooi materiaal. Het heeft de warmte van goud en de koelheid van zilver. Door de knikken die erin zitten, is het ook een soort diamant; de weerschijn van het licht is altijd anders. ‘Als je door je oogharen kijkt, is het net een onderzeeër,’ zei ik tegen de marine. Maar ik hoop dat het gebouw ook aantrekkelijk is voor de stedeling.”

“Of ik er het meest trots op ben in Amsterdam? Wat een rotvraag. Ik heb veel gedaan in de stad: de Brede School Osdorp, Aquartis, woningbouwprojecten. Maar zo werkt het niet. Als architect werk je een aantal jaren aan een project en dan geef je het uit handen. En als het goed is heb je het gebouw zoveel karakter meegegeven dat het zich weet te verhouden tot de mens en geliefd wordt. Daarna ben je niet meer nodig. Ik ben altijd het meest trots op het gebouw dat nu op de tekentafel ligt.”

Lelijkste gebouw

“Daar ga ik helemaal geen antwoord op geven, flauwekul, onzin. Iets wat nu lelijk wordt gevonden, is over tien jaar misschien erfgoed. Wat zouden we nu van het Maupoleum vinden? Brutalisme, we zouden ervan smullen. Mooi en lelijk doen er niet toe. Je hebt goede architectuur en minder goede architectuur. Elk gebouw is een optelsom van heel veel dingen, en een architect is maar een deel van het geheel. Als het slecht wordt onderhouden, blijft van je mooie ontwerp weinig over.”

“Wat ik een zorgelijke ontwikkeling vind, zijn al die blokkendozen langs de snelwegen. Daar komt geen architect aan te pas. Landschapsverknalling, echt heel erg. Toen ik rijksbouwmeester werd, vijftien jaar geleden, hadden we al veel moeite om bedrijventerreinen in toom te houden. Maar die strijd is blijkbaar gestreden, want nu zie je ze overal. Verschrikkelijk.”

Rijksbouwmeester

“Ik vond het hartstikke leuk, maar het waren wel tropenjaren. Een rijksbouwmeester is de eerste adviseur op ruimtelijke kwaliteit van de minister, toen nog Vrom, nu Binnenlandse Zaken. Maar toen ik begon, in 2008, brak de crisis uit. Vooral jonge collega’s dreigden daarvan de dupe te worden. Ik heb echt moeten knokken voor geld om ze kansen te kunnen bieden. Maar ik ben een vechter, dus ik heb ondanks alles best veel kunnen bereiken, zoals platforms waarop ze met elkaar in contact bleven. Daar ben ik trots op, dat is mijn erfenis.”

Binnenhof

“Dat was een ontzettend eervolle opdracht voor ons bureau. We moesten een masterplan maken voor het noordelijk deel van het Binnenhof, dus het oude plein met daaraan de Ridderzaal, Algemene Zaken, Eerste Kamer en Raad van State, en de afzonderlijke gebouwen renoveren. Het eerste jaar was fantastisch, maar daarna ging het mis. Vanwege de geheimhouding kan ik er niet veel over zeggen, maar ik weet nog steeds niet wat en waar het fout is gegaan. Op zeker moment was het niet meer te helen en gingen we uit elkaar. Heel pijnlijk allemaal. Het bracht onevenredig veel spanningen met zich mee, voor het hele bureau, en dat woog niet op tegen het plezier.”

“Ik kreeg er echt een klap van en werd depressief. We waren er in volle overgave aan begonnen en als het dan in de mist verdwijnt en je niet precies weet waarom, kom je daar niet goed uit. Ik moest veel rust nemen en ben er flink somber van geweest. Maar tijd heelt alle wonden, dus na een maand of drie stond ik weer op m’n benen en ben ik doorgegaan. Ik heb het achter me gelaten.”

NDSM

“De NDSM is mooi. We gingen in onze beste jurkjes naar tewaterlatingen, dat was spannend. Ik herinner me nog dat mijn vader me meenam in de auto naar Oostvoorne, want daar zouden we gaan wonen als de fusie tussen Verolme en de NDSM door zou gaan. Toen de deal klapte besloot hij de werf te verlaten en is hij in Amsterdam docent economie geworden. Maar de liefde voor de NDSM is nooit overgegaan. Om die reden vind ik het jammer dat de nieuwbouw hier zo karig is, en dan druk ik me nog heel netjes uit. Allemaal woondozen die op elkaar lijken, totaal zouteloos. Ons mooie NDSM, ons industrieel erfgoed, had toch vol fantasie en bijzonder moeten zijn? Een gemiste kans.”