ANWB: Ring A10 komt vast te staan door plannen om auto te weren uit binnenstad

File op de A10 tijdens de avondspits. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Volgens de ANWB gaat het extra verkeer op de A10 leiden tot meer files op de snelweg. ‘Als de plannen worden uitgevoerd, voorzien wij nog grotere vertragingen op de Ring, ook buiten de spits.’

De A10 Zuid is het drukste stuk snelweg van Nederland: vanaf de Amstelveenseweg (S108) tot aan knooppunt De Nieuwe Meer passeerden afgelopen jaar dagelijks 108.000 voertuigen. De A10 is volgens de ANWB een belangrijke draaischijf voor verkeer binnen de provincie Noord-Holland.

A10: berucht

De organisatie zegt dat de A10 nu al berucht is vanwege de vele files. ‘De verwachting is dat het autoverkeer op de middellange termijn zal toenemen als gevolg van de bouw van nieuwe woningen en de economische ontwikkeling.’

Ook zegt de ANWB zich zorgen te maken over de gevolgen van afsluitingen binnen de Ring. Het zou kunnen leiden tot overbelasting van andere routes, en tot een toename van zoek- en sluipverkeer en daardoor van extra uitstoot door de motorvoertuigen. Volgens de ANWB beseft het stadsbestuur niet dat de auto voor veel mensen nog onmisbaar is.

De organisatie stoort zich er bovendien aan dat de gemeente te voortvarend is: volgens hen zijn nog niet alle mogelijke effecten in beeld gebracht. ‘Niet alleen per individuele knip, maar ook op het netwerkniveau van de gehele stad.’ De te nemen maatregelen moeten daarom relatief snel ongedaan gemaakt kunnen worden ‘als blijkt dat de nadelige effecten daartoe nopen’.

