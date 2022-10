Amsterdamse woningmarkt koelt iets af, prijzen dalen licht

Beeld RAMON VAN FLYMEN/ ANP

Uit de nieuwste kwartaalcijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) rijst het beeld van een betijende markt: de fase van het continu en overal overkoken lijkt voorbij. Toch daalden de prijzen slechts licht, ondanks de onzekerheden als de torenhoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Volgens Jerry Wijnen, voorzitter van de MVA, is sprake van ‘een langzame groei naar een iets gezondere woningmarkt’. “Er staat meer in de verkoop,” zegt Wijnen. “We zouden graag zien dat er meer huizen werden bijgebouwd, maar gezien de omstandigheden kun je spreken van een positieve beweging. Kijk je naar de transactieprijzen, dan zie je een dalende trend.”

1674 woningen te koop gezet

Tijdens het derde kwartaal van 2022 zijn in totaal 1674 woningen te koop gezet in de gemeente Amsterdam. Dit is een stijging van 8,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en een stijging van ruim 56 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Het totale aantal is vergelijkbaar met het aantal woningen dat in het derde kwartaal van 2019 te koop stond. Van het totale Amsterdamse woningaanbod bestaat ongeveer 83 procent uit appartementen.

In alle stadsdelen groeide het totale woningaanbod, zowel ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 als ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. De stijgingen variëren sterk per stadsdeel. In Nieuw-West was een stijging te zien van 22,8 procent en in Zuid slechts een van iets meer dan 1 procent.

Hoewel het aandeel koopwoningen het grootst was in Zuidoost (ruim 156,5 procent) ging het in absolute aantallen slechts om een toevoeging van 59 woningen.

Gemiddeld 28 dagen te koop

Woningen stonden in het derde kwartaal ook iets langer te koop dan voorheen: gemiddeld 28 dagen. Dit is vier dagen langer dan in zowel het tweede als het eerste kwartaal van dit jaar.

Volgens MVA-voorzitter Wijnen neemt het aantal kijkers tijdens een bezichtiging af, maar zien makelaars nog voldoende kijkers voor alle woningen. “Dit wordt mede veroorzaakt doordat Amsterdam een grote aantrekkingskracht heeft op de internationale koper.”

Vraag overstijgt aanbod

De gemiddelde krapte-indicator is voor Amsterdam in het afgelopen kwartaal gestegen van 2,3 naar 2,8. Dat betekent dat een potentiële koper in Amsterdam het derde kwartaal gemiddeld uit drie woningen kon kiezen, zegt Wijnen. “Er zijn wel verschillen op stadsdeelniveau. We zien dat de krapte-indicator voor stadsdeel Centrum 4 is, voor Nieuw-West 3, voor Noord 2,6 en voor Zuid 2,9. Hoewel de gemiddelde krapte-indicator gestegen is, is deze echter nog steeds extreem laag, wat betekent dat mensen tijdens het derde kwartaal nog steeds te weinig woningen hadden waaruit gekozen kon worden.”

Hoewel het dus beter gaat, is de Amsterdamse woningmarkt nog altijd ongezond, zegt Wijnen. “De vraag is vele malen groter dan het aanbod. Voor de starter is de stad zonder hulp nog altijd onbereikbaar. Wij hopen dat het college extra gas zal geven op het ingewikkelde woningdossier.”