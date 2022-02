Amsterdamse vogelliefhebbers spotten vooral de stadse koolmees

De koolmees werd in Amsterdam het vaakst gezien. Beeld Getty Images

De zwartgekapte koolmees is de meest gespotte vogel in Amsterdam. Ook in eerdere jaren was dit zo. De koolmees doet het beter in de stad dan de huismus, die landelijk op nummer 1 staat, maar in Amsterdam achter de koolmees op de lijst staat.

“Dat komt doordat de koolmees zijn voedsel zoekt in boomkruinen en op balkons. Zij vinden hun weg in de stad. De huismus zoekt zijn voedsel op de grond in tuinen van rijtjeshuizen. Daarom wordt hij vooral geteld aan de randen van Amsterdam,” vertelt Jip Louwe Kooijmans, stadsvogeldeskundige.

Luidruchtige halsbandparkiet

Op de derde plek in de vogellijst staat de halsbandparkiet. Deze luidruchtige exoot bevindt zich vooral in de Randstad en neemt in Amsterdam al jaren toe in aantal.

Halsbandparkieten in de boom voor de Kleiburgflat in Amsterdam. Beeld Michiel Wijnbergh

Ook de pimpelmees, houtduif en stadsduif staan hoog in de top 10 van de Amsterdamse Tuinvogeltelling.

Steeds meer deelnemers

Deelnemers van de telling noteerden op 27, 28 of 29 januari een half uur lang alle vogels in hun tuin en stuurden de resultaten op naar de organisator, de Vogelbescherming.

In heel Nederland deden 170 duizend mensen mee aan het vogeltelweekend. “Dat is iets minder dan het record vorig jaar, toen Nederland in de lockdown zat,” vertelt Ruud Beusekom, woordvoerder van de Vogelbescherming. “Toch is het aantal deelnemers nog meer dan twee keer zo hoog als in eerdere jaren. ‘Vogels kijken’ wordt steeds populairder, en dat is allemaal versterkt door corona.”