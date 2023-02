Amsterdamse Syriërs over aardbeving in hun geboorteland: ‘Ik ben gewend geraakt aan de dood’

Het nieuws rond de aardbevingen van vorige week komt grotendeels uit Turkije. Vanwege de oorlog en de sancties tegen het regime van Assad, komt er nauwelijks informatie over de gevolgen in Syrië naar buiten. Deze Amsterdamse Syriërs kijken machteloos toe. ‘Menselijkheid zou gelijk verdeeld moeten worden.’

Alisar Alhassan (23)

Geboren in Syrië, woont bijna negen jaar in Nederland, studeert in Amsterdam.

“Op de dag van de aardbeving werd ik wakker van mijn vader, die in paniek aan het bellen was met onze familie. Het was zo stressvol, de minuten voelden als jaren. Ik dacht: ik zal wel weer familieleden verloren hebben, net als in de oorlog. Gelukkig was iedereen ongedeerd. Wel zitten mijn opa en oma, die sinds de oorlog in Sanliurfa in Turkije wonen, nu weer op straat. Het is frustrerend om te zien dat twee mensen van in de tachtig hun leven voor de zoveelste keer opnieuw moeten opbouwen.”

“Ik voel me enorm schuldig. Met mij gaat het heel goed: ik ga hier naar school, heb werk, kan uitgaan. Intussen zijn sommige van mijn vrienden overleden en hebben anderen hun hele familie verloren. Ik ben heel verdrietig en heb dagen gehuild, maar aan de andere kant voelt het alsof het niet echt gebeurd is. Ik ben gewend geraakt aan de dood. Het is iets wat ik altijd verwacht en het verbaast me niet meer.”

“Ook voel ik me machteloos. Dat is een van de ergste gevoelens die er zijn. De weinige aandacht voor Syriërs is oneerlijk, vooral na alles wat we hebben meegemaakt. We voelen ons ongezien en ongehoord. Het is alsof de wereld ons vergeet, alsof Syrische overledenen niets meer zijn dan getallen. Die ongelijkheid? Dat is politiek. Hier in Nederland probeer ik samen met andere Syriërs te helpen, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij inzamelingsacties. Maar wij vrijwilligers kunnen het beeld niet veranderen. Daarom doe ik een opleiding tot filmmaker, want ik vind dat Syriërs, zeker vrouwen, hun stem moeten kunnen laten horen. Ik hoop na mijn opleiding terug te keren en via film te communiceren wat met woorden niet lukt.”

Ayham Alfares (38)

Geboren in Syrië, woonde vier jaar in Turkije en nu acht jaar in Amsterdam.

“De situatie in Syrië is echt, écht heel slecht. Vooral op de plekken die in handen zijn van de oppositie. Niemand heeft daar de macht om hulp te organiseren. Mijn vier nichten in Salqin vertellen me dagelijks over de miserabele omstandigheden waarin ze leven. Door de aardbeving stortte een dam in, waarna een rivier overstroomde. Alles staat er onder water. En dan hebben ze ook nog last van sneeuw. Ze leven op straat, in de kou, en proberen er weg te komen.”

“In Turkije heb ik vrienden die zes, zeven, acht familieleden verloren zijn. Ik lees zoveel mogelijk berichten over beide landen, maar het is moeilijker om informatie te krijgen over Syrië. Ik zag foto’s van totaal onbegaanbare wegen, dus er is ook geen mogelijkheid om daar te komen. Het voelt alsof ik hier vastgebonden ben. Toch probeer ik te helpen. Ik wil mijn stem laten horen voor alle Syriërs, of ze nu tegen of vóór Assad zijn. Het maakt me niet uit op dit moment. Zo’n ramp staat los van politiek. We zijn allemaal mensen, en deze mensen schreeuwen dag en nacht om hulp.”

“Mijn negenjarige zoon vroeg waarom ik al die kleren verzamelde. Onmogelijk om dat aan een kind uit te leggen. We wilden hem geen beelden laten zien, maar ik heb wel verteld dat kinderen van zijn leeftijd niet meer in hun huis kunnen wonen en onze hulp nodig hebben. Met een groep andere Syriërs kijk ik naar de mogelijkheid om Syrische kinderen hier in Nederland te adopteren. Ik zou graag in contact komen met Nederlandse advocaten die ons kunnen helpen met de juridische kant daarvan. Sommige kinderen hebben daar niemand meer die voor ze zorgt. Ze zijn álles kwijt. Ik slaap er bijna niet van. Mijn pijn is zo groot.”

Johnny Dkdan (29)

Geboren in Syrië, woont zeven jaar in Amsterdam.

“Mijn tante en nichtje wonen nog in Aleppo. De eerste dagen pendelen ze op en neer tussen hun huis en de kerk, waar ze onderdak kregen tijdens de naschokken. In de kerk vroegen de mensen zich af: zijn we echt zo slecht geweest? Veel Syriërs zijn bang dat de oorlog, de pandemie en de aardbevingen hun eigen schuld zijn. Maar het is niet de straf van God dat hulp oneerlijk wordt verdeeld.”

“Na twaalf jaar oorlog komen de aardbevingen extra hard aan. Er is geen geld, er zijn sancties tegen het Assad-regime en er wordt weinig hulp geleverd. Mensen zijn getraumatiseerd, het is echt heel erg. Hoewel ik blij ben dat er aandacht is voor Turkije, voelt het echt oneerlijk dat de mensen in Syrië weer worden benadeeld. Discriminatie bestaat in de hele wereld, dat begrijp ik. Maar discrimineren na een aardbeving? Dat is in de hele geschiedenis nog nooit gebeurd. Of het nou in Haïti of Peru gebeurt, mensen komen in actie. Nu willen landen ons vanwege ons regime niet helpen, maar daar heeft de bevolking niks mee te maken. Hulp moet niet politiek zijn, maar humanitair. Politiek moet erbuiten worden gelaten en mensen met elke nationaliteit en elk geloof moeten worden geholpen.”

“Ik vraag me weleens af: is het niet genoeg geweest voor één plek? Wanneer houdt het op? Deze generatie heeft zo veel moeten meemaken. Het is ongelooflijk heftig voor mijn hele familie. Ik zou op zich wel naar Syrië willen, maar mijn moeder laat me niet gaan en bovendien is mijn leven, studie en werk nu hier. In Nederland probeer ik te helpen waar mogelijk. Syrische mensen hebben massaal geld en spullen ingezameld om op te sturen. Maar het voelt hopeloos: wat ik ook doe, de problemen zijn groter dan ik.”

Mohra Hamdan (29)

Geboren in Syrië, woont vier jaar in Amsterdam.

“Mijn vader en broertje wonen in het getroffen gebied in Syrië, mijn moeder en zusje in dat deel van Turkije. Gelukkig hoorde ik de eerste ochtend al dat het fysiek goed met ze ging. Wel liggen hun woningen in puin en hebben ze het mentaal zwaar. Sinds mijn broer anderhalf jaar geleden naar Nederland kwam, proberen we ons zusje (19) hiernaartoe te halen voor gezinshereniging. Of dat nu moeilijker of makkelijker wordt, weten we niet. Niemand kan ons daar iets over vertellen. Mijn zusje leeft apart van mijn moeder, omdat het niet veilig is om met onze stiefvader te zijn. Ze is alleen, heeft het koud en dwaalt rond op straat. Ik bel vaak ’s nachts met haar, dan leeft ze in grote angst. Haar leven is met de aardbeving eigenlijk gestopt.”

“Sinds vorige week maandag doe ik alleen nog dingen voor anderen. Ik kan me helemaal niet op mijn studie focussen. Met een groep Amsterdamse Syriërs hielden we een grote inzameling voor Stichting Help Syrië, bij Boost in Oost. In actie komen is de beste oplossing tegen mijn stress. Ik wil hierna graag met hulpverlening doorgaan, want ook vóór de aardbeving was iedereen in Syrië in nood. Onze harten zijn al jaren gebroken.”

“Uit Turkije kwamen beelden van baby’s die na dagen gered werden, in Syrië worden mensen onder het puin gelaten. Vreselijk frustrerend, maar het verbaast me niet. Eigenlijk gaat het al twaalf jaar zo. We waarderen enorm wat Nederland doet voor de vluchtelingen hier, maar de mensen dáár worden niet geholpen. Ook zijn er veel verschillen met Oekraïeners. Het is natuurlijk goed dat zij alle hulp krijgen, maar waarom kunnen Europeanen hun gezinnen sneller herenigen dan mensen met een andere afkomst? Menselijkheid zou gelijk verdeeld moeten worden.”

