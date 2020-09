Amsterdamse scholen moeten leerlingen naar huis sturen door trage coronatests

Beeld ANP

Een aantal scholen heeft soms te kampen met meerdere leerkrachten die lichte verschijnselen hebben en om die reden thuisblijven. Volgens Arnold Jonk, als schoolbestuurder verantwoordelijk voor achttien scholen, gaat het vaak om vier of vijf leraren per school. “Dat kun je niet opvangen.”

Omdat leraren geen voorrang krijgen, worden zij regelmatig het halve land doorgestuurd naar een testlocatie. Tests moeten dan worden afgenomen in plaatsen als Zwolle, Den Helder, Schiedam of Den Bosch.

Testen in Schiedam

Daardoor zijn leraren vaak lang uit de roulatie, zegt Mirjam Leinders, bestuurder van zestien scholen. “Dat kan ver gaan. Een leraar van ons heeft geen auto en kon zich daarom niet laten testen in Schiedam. Hij kwam op de wachtlijst in Amsterdam en had daardoor pas anderhalve week later een uitslag. Dat moet echt veranderen.”

Ook op de 22 scholen die vallen onder bestuurder Herbert de Bruijne is het werken tegen de klippen op, zegt hij. “Als een leraar zich maandagochtend niet lekker voelt, is de kans groot dat je die zomaar de rest van de week kwijt bent. We zijn inmiddels wel gewend aan les-op-afstand, maar het is kwalitatief minder en het duurt even voordat je dat hebt opgestart.”

De onderwijskwaliteit is de belangrijkste reden om testvoorrang te willen voor leraren, zegt Jonk. “Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe meer het onderwijs daaronder te lijden heeft. Met als belangrijk bijeffect dat ouders van kinderen die niet naar school kunnen, ook thuis moeten blijven.” Leinders: “Ook bij ouders merken we dat het begrip afbrokkelt. De rek is eruit.”

‘Kunst-en-vliegwerk’

Bij de 33 scholen die vallen onder schoolbestuurder Dorien Nelisse worden ook her en der klassen naar huis gestuurd. “Eén of twee leraren afwezig lossen we op, met kunst- en vliegwerk. We maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, dat in de eerste plaats. Maar dit heeft een maatschappelijke impact: als 25 leerlingen naar huis moeten, betekent dit dat ouders ook niet kunnen werken.”

Nelisse is in overleg met particuliere bedrijven die coronatests uitvoeren. “Ik heb alle begrip voor de GGD, die werken hard en doen wat ze kunnen, maar als dit maandag niet geregeld is, gaan we de test elders laten doen. Dan zijn we mensen veel minder lang kwijt. Voorwaarde is dat we kunnen samenwerken met de GGD, zodat zij in geval van een positieve test het bron- en contactonderzoek voor hun rekening kunnen nemen.”

Het is geen structurele oplossing, zegt Nelisse. “Die tests kosten natuurlijk geld, dat wij het liefst aan onderwijs besteden. Tegelijk: een vervanger regelen voor een leraar die met klachten thuis zit, kost ook geld.”

Ook Leinders is in overleg met commerciële aanbieders van tests. “We moeten wel, op deze manier duurt het allemaal veel te lang.’