Amsterdamse oprichter abortusboot in Time Magazine top 100 invloedrijkste mensen

Rebecca Gomperts Beeld Jitske Schols

“In deze tijd van angst en onzekerheid is Gomperts een baken van hoop, die opkomt voor het principe dat veilige abortus een mensenrecht is,” schrijft Time over Gomperts, die in de categorie pioniers op de lijst staat. Gomperts zelf is vooral blij met de vermelding vanwege de erkenning van het belang van het onderwerp waar ze voor strijdt: het recht op abortus en de abortuspil.

Gomperts ziet abortus als een mensenrecht en strijdt daar al sinds 1999 voor met Women on Waves en Women on Web, twee door haar opgerichte stichtingen die kantoor houden in Oost. Met Women on Waves organiseert Gomperts bootexpedities naar landen waar abortus illegaal is. Met een boot worden vrouwen naar internationale wateren gebracht, waar op het schip de Nederlandse wet van toepassing is. Daardoor kunnen vrouwen er legaal een abortus ondergaan met een abortuspil.

In Nederland is de pil sinds kort wel via de apotheek te krijgen, maar volgens Gomperts schrijven nog maar weinig huisartsen die voor en willen niet alle apotheken de pil verstrekken. Volgens haar is dat ‘allemaal politiek’.

Legaal systeem

Women on Web is later opgericht om aan het grote aantal hulpverzoeken te kunnen voldoen. Gomperts bedacht een legaal systeem om vrouwen over de hele wereld in de abortuspil te voorzien. Ze schrijft recepten uit voor de pil, die vervolgens wordt verstuurd vanuit een apotheek in India. Naar eigen zeggen heeft ze inmiddels meer dan 100.000 vrouwen over de hele wereld geholpen.

Volgens Gomperts is de online hulpverlening juist nu, in coronatijd, onmisbaar. “We kunnen nu geen expedities doen met de boot, terwijl veel vrouwen in de problemen zijn geraakt door corona. In april kregen we de eerste verzoeken binnen van vrouwen uit Nederland die niet naar een abortuskliniek konden, omdat ze in quarantaine moesten of omdat ze thuis zaten met een controlerende partner. In de Verenigde Staten is abortus voor veel vrouwen onbereikbaar geworden omdat ze werkloos zijn geraakt.”

Gomperts zegt niet de illusie te hebben dat de vermelding in Time Magazine veel teweeg zal brengen in de Nederlandse politiek. “Maar in de Verenigde Staten gebeurt dat hopelijk wel. Ik hoop dat het de hulpverlening makkelijker maakt omdat we meer naamsbekendheid hebben.”