Amsterdamse makelaars geven advies bij woningkrapte: overbieden hoort erbij, maar hoeveel?

In Amsterdam wordt volgens de CBS-cijfers gemiddeld 5 procent boven de vraagprijs geboden. In 2015 werd nog 87 procent van de woningen onder de vraagprijs verkocht, slechts 7 procent wisselde toen voor meer dan de vraagprijs van eigenaar.

Overbieden hoort erbij, maar laat het vooral nooit het uitgangspunt worden, zeggen Amsterdamse makelaars. Eran Hausel van Heeren Makelaars is er heel fanatiek in. “Wij rekenen en onderzoeken en komen daarmee uiteindelijk tot een waardebepaling. Als die hoger is dan de vraagprijs: prima, dan bied je hoger. Maar als onze waardebepaling lager is, moet je niet meegaan. Dan is het risico te groot dat je te veel betaalt.”

Deskundig advies

Ook Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, krijgt regelmatig te maken met klanten die de verleiding om fors te overbieden niet kunnen weerstaan. “Het is de norm geworden, zo lijkt het. Wij geven als makelaar een deskundig advies, maar in 20 procent van de gevallen bieden mensen hoger dan dat advies. Dat is frustrerend voor mij als makelaar en riskant voor kopers.”

Wijnen vroeg onlangs als verkoopmakelaar nog aan iemand die een huis had gekocht dat voor meer dan een ton boven de vraagprijs was verkocht, waarop hij zijn beslissing had gebaseerd. “Die persoon wilde dat huis gewoon heel graag. Tja, dan gaat een koper soms heel ver boven de reële waarde van een woning zitten. Die neemt dan een enorm risico, want er gebeuren wel degelijk ongelukken onderweg. Mensen gaan scheiden of verliezen hun baan. Dan heb je een groot, gróót, probleem.”

Onderdeel van de onderhandelingen

Laat de vraagprijs los, zegt Hausel. “Mensen staren zich daar vaak blind op. Dan hebben ze gehoord dat ze er bijvoorbeeld 8 procent boven moeten gaan zitten en dat doen ze dan. Dat is niet hoe het werkt. Ik zeg: gum het uit, leg je hand over die vraagprijs en bedenk hoeveel een woning waard is. Zo’n vraagprijs is onderdeel van onderhandelingen, soms zetten mensen een woning laag in, maar dan is het wel de bedoeling er meer voor te krijgen. Soms zetten ze hoog in. Ik help mijn klanten daarbij.”

Hausel verkoopt om die reden ook nog weleens nee aan klanten. “En als ik zeg: die woning is 425.000 euro waard en iemand biedt meer, dan zet ik dat wel op papier. Als zo’n woning vervolgens wordt verkocht voor 450.000, reken ik vaak de courtage over het bedrag dat ik heb geadviseerd. Je moet daar ook transparant in zijn.”