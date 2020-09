Amsterdamse kroegeigenaren: ‘We missen perspectief’

Beeld ANP

Vraag een kroegeigenaar hoe de nieuwe maatregelen zijn gevallen en het woord perspectief valt al snel. Of eigenlijk: het gebrek daaraan. De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval voor drie weken, maar als de besmettingscijfers dan niet voldoende zijn gedaald – volgens Halsema moet dat in Amsterdam minimaal 40 procent zijn – volgt mogelijk een verlenging.

“Als ondernemer heb je geen idee waar je aan toe bent. Je moet je buffer gaan verdelen over de komende weken, maar wie weet is dat wel tot na Kerst,” zegt Tom Clemens, eigenaar van onder meer café Berkhout op de Stadhouderskade.

Rij voor de avondwinkel

Volgens Clemens klinkt 22.00 uur misschien als een redelijke tijd, maar houdt het in de praktijk in dat kroegen om 20.00 uur hun laatste gasten ontvangen. “Niemand gaat een uur voor sluitingstijd nog naar een café. En wat gaan ze dan doen? Afgelopen vrijdagavond ontstond, nadat de horeca hier in De Pijp moest sluiten, een enorme rij voor de deur van de avondwinkel op de Ceintuurbaan. Jongeren laten zich niet tegenhouden. Die gaan alcohol kopen en elders vertier zoeken.”

Peter van de Boom, eigenaar van cafés Mojo aan de Ringdijk en Schilders in de Eerste van der Helststraat, noemt het besluit ‘zwaar en ingrijpend’, maar begrijpt wel dat nieuwe maatregelen nodig zijn. “Het is voor iedereen een rottijd. Als het aantal besmettingen toeneemt, zal er iets moeten gebeuren. Ik vraag me wel af of het reëel is om dat steeds bij de horeca neer te leggen, terwijl wij juist heel veel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van een biertje kan genieten.”

Wat Van de Boom wel lastig te verkroppen vindt, is dat het aantal toegestane gasten op een terras ook naar maximaal veertig wordt bijgesteld. “Het was aardig geweest om tegenover de maatregelen voor binnen iets te zetten waarmee buiten meer mogelijk is. Wij hebben grote terrassen met veel ruimte om mensen op veilige afstand kwijt te kunnen. Het frustreert wel dat dat dan ook niet mag.”

Winterterrassen

Ook Van de Boom mist perspectief, vooral nu de gemeente nog geen definitief besluit heeft genomen over zogenoemde winterterrassen. Eerder lieten partijen van links tot rechts weten het idee voor winterterrassen te steunen, maar onder welke voorwaarde dat kan gebeuren, is nog de vraag. GroenLinks liet bij monde van Zeeger Ernsting weten niets te zien in ‘verwarmde halve tenten in de openbare ruimte’. Ook de Partij voor de Dieren en de SP vinden het ‘verwarmen van de buitenlucht’ geen goed idee. Bovendien had Denk nog vragen over de toegenomen parkeerdruk doordat parkeerplaatsen worden gebruikt voor de uitbreiding van terrassen.

Joost Akkermans van café Thijssen op de Brouwersgracht hoopt dat de gemeente snel een knoop doorhakt. “We zijn heel druk met de plannen, maar we horen maar niets van de gemeente. Dat verbaast ons enorm. Ik denk dat wij afhankelijk gaan zijn van wat buiten wel en niet mag.”