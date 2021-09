Amsterdamse cafés over de coronapas: ‘Het voelt erg dubbel’

Veel Amsterdamse cafés zien de coronapas niet zitten. Zo ook bij café en restaurant IJver. Beeld Eva Plevier

Sandy Lambrecht (50) van The Bulldog Palace

“Ik begrijp dat ze de pas gaan invoeren, maar voor ons gaat het voor problemen zorgen. We zitten al met onze handen in het haar, omdat we personeelstekort hebben. Nu moeten we ook nog iemand aannemen die coronapassen moet controleren. Daar zijn we absoluut niet blij mee. Daarnaast is van ons personeel nog niet iedereen gevaccineerd. Al met al levert dit een hoop extra zorgen voor ons op.”

Reinout Ezinga (38) van IJver

“Wij hebben zeer veel moeite met het buitensluiten van mensen in een maatschappij waar de verdeeldheid al steeds groter wordt. Dat wij als horecaondernemers geacht worden politieagentje te spelen met betrekking tot het beleid van de overheid vinden wij ethisch gezien moeilijk. Daarnaast is het ook operationeel niet uitvoerbaar, onder andere vanwege de kosten. Het personeelstekort is al behoorlijk groot, ik kan niet zomaar iemand van twintig jaar voor de deur neer zetten. Dat moet echt een portier zijn die zijn mannetje staat en een discussie met ontevreden mensen aankan.”

Anne-Marie Grijzenhout (55) van Café Nol

“We hadden zo’n coronapas toch een beetje zien aankomen. Maar of ik er blij mee ben is nog maar de vraag. Het voelt erg dubbel. Aan de ene kant zijn we natuurlijk enthousiast dat we iets meer teruggaan naar ‘normaal’. Maar dat de openingstijden dan beperkt zijn, vind ik een raadsel. Nu we de anderhalve meter loslaten, waarom kunnen we dan alsnog niet in de nacht open?”

Angelique Dekker (54) van Elsa’s café

“Ik vind het echt bullshit. Het is belachelijk dat mensen op deze manier eigenlijk verplicht worden zich te laten vaccineren. Daarnaast vind ik het vervelend dat je mensen moet lastigvallen om te vragen naar die app. Dat kan wel een gedoe worden.”

Jeroen van Huffel (45) van Café de Zwart

“We zijn verre van blij. De horeca heeft het al zwaar, en nu komt er nog een extra belemmering bij. We zijn niet opgeleid tot controleurs. Dat is niet ons ding. Nu moeten we nog meer mankracht vrijmaken. Terwijl we onze omzet wel graag willen behouden.”

Alex van Till (45) van Café Karpershoek

“We hebben het al druk genoeg vanwege ons personeelstekort. Het lijkt mij daarom ook erg onhandig om iedere persoon te controleren. Ik vind het überhaupt niet kunnen vanuit de regering: niet iedereen wil zich laten inenten. Voor sommige niet-gevaccineerden is het straks echt een drempel om zich elke keer te laten testen. Ik zie gebeuren dat de coronapas mensen gaat weerhouden om naar het café te gaan. Zo’n pas werkt de horeca dan alleen maar tegen.”