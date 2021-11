Amsterdams bedrijf Spoedtest.nl verdacht van fraude vaccinatiebewijzen

Beeld ANP / Hans van Rhoon

Directeur Rasmus Emmelkamp bevestigt de aangifte, maar ontkent dat het als aanbieder van Testen voor Toegang heeft gefraudeerd. Spoedtest.nl is met meer dan 100 locaties in Nederland goed voor meer dan 20 procent van alle afgenomen commerciële tests.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt de aangifte tegen ‘een grote commerciële testaanbieder’ wegens “sterke vermoedens van fraude”. “Het gaat niet om een paar, maar een behoorlijk aantal valse bewijzen,” aldus het ministerie. De politie doet onderzoek, de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) bekijkt de tuchtrechtelijke aspecten van de zaak.

Volgens Emmelkamp zijn de vermoedens “ongegrond” maar zal het bedrijf er alles aan doen om het onderzoek van VWS goed te laten verlopen. De Amsterdamse ondernemer Emmelkamp was voor de coronapandemie met name bekend in de hoofdstad als eigenaar van meerdere rondvaartboten en restaurants.

Afgesloten van testsystemen

Het coronatestbedrijf is tijdelijk door VWS afgesloten van het testsysteem waarmee testbewijzen kunnen worden gemaakt. Bestaande afspraken zijn afgezegd en klanten zijn door het bedrijf geïnformeerd, zegt een woordvoerder van VWS. Wie Spoedtest.nl belt, krijgt een bandje te horen met de boodschap dat nieuwe afspraken maken niet mogelijk is vanwege een ‘lopend onderzoek’.

“We streven ernaar om zoveel mogelijk frauduleuze bewijzen te blokkeren,” zegt de woordvoerder van VWS. Om hoeveel bewijzen het gaat, kan het ministerie niet zeggen. “Helaas hebben we de laatste tijd vaker te maken met fraude. Dit is precies de reden dat we dit serieus nemen en de aansluiting [met het testsysteem] ontzeggen.”

Het ministerie verwacht geen tekort aan testcapaciteit, omdat er doordeweeks minder Testen voor Toegang-evenementen zijn, aldus de woordvoerder. De huidige capaciteit wordt sowieso niet helemaal benut en de gaten die vallen door het tijdelijk wegvallen van de Spoedtest.nl, worden opgevuld door de markt.