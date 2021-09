Amsterdammers zijn iets minder gelukkig geworden

Beeld Getty

Dat blijkt uit de maandag gepresenteerde elfde uitgave van De Staat van de Stad waarin door de Dienst Onderzoek Informatie en Statistiek wordt bijgehouden hoe de stad ervoor staat in termen van de leefsituatie en participatie van Amsterdammers op tal van terreinen.

Beperkingen

Laagopgeleiden en jongeren van 18 tot 24 jaar vinden zichzelf minder vaak een gelukkig mens, blijkt uit het onderzoek. Het vertrouwen in de toekomst is vooral iets afgenomen bij mensen met een matige of slechte gezondheid, personen met een lage sociaaleconomische status en jongvolwassenen. Dit komt voornamelijk door beperkingen in vrijetijdsbesteding en vakantie vanwege de coronamaatregelen, stellen de onderzoekers. Ook de sociale participatie van werklozen is verslechterd.

Uit de publicatie blijkt verder dat de bevolkingsgroei in 2020 zo goed als gestagneerd is: de stad kreeg er slechts 117 inwoners bij. Tot voor kort groeide Amsterdam nog met 11.000 inwoners per jaar. De groei stagneerde vooral doordat de migratie vanuit het buitenland afnam, een gevolg van de coronamaatregelen.

Later kinderen

Het aantal geboortes in de stad neemt af. Daarnaast krijgen Amsterdamse vrouwen steeds later kinderen, een ontwikkeling die zich ook in de rest van Nederland aftekent, stellen de onderzoekers.

In 2020 zijn meer twintigers vanuit Nederland naar Amsterdam verhuisd dan in 2019. Zij vulden de woonruimte die is vrijgekomen door het inzakken van toerisme en immigratie. Dat neemt evenwel niet weg dat vorig jaar meer mensen de stad hebben verlaten dan in 2019. ‘Of de trend versterkt wordt door de pandemie en de toename van het thuiswerken, zal de komende jaren moeten blijken,’ aldus het rapport. In de nieuwe bevolkingsprognose wordt de miljoenste inwoner verwacht in 2036.

Krimp

Tijdens de coronacrisis is de economie van Amsterdam in 2020 7 procent gekrompen, wat meer is dan het landelijk gemiddelde. Hoewel de economie in het tweede kwartaal van 2021 weer is gegroeid, bleef de groei achter bij die van 2019. Amsterdam werd met name geraakt door de vraaguitval in horeca, handel, cultuur en vervoer.

Het aantal snorfietsen en snorscooters in de stad is geslonken sinds die op veel plekken van het fietspad worden geweerd. Het aantal motorfietsen en bromfietsen is daarentegen juist toegenomen.

Het gemiddelde autobezit is de afgelopen jaren afgenomen. Dat komt doordat het aantal inwoners veel sterker toenam dan het aantal auto’s.