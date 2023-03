Amsterdam wil maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor elektrische fietsen: risico op ongelukken nu te groot

De verschillen in snelheid op het fietspad worden groter en daarmee groeit de kans op ongevallen. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Het fietspad raakt ondanks het verdrijven van de snorfiets naar de rijweg in 2019 steeds voller met uiteenlopende verkeersdeelnemers. De verschillen in snelheid op het fietspad worden groter en daarmee de kans op ongevallen. Kinderen of ouderen kunnen moeilijk opboksen tegen de jongeren die, volgens onderzoek door de Fietsersbond, op e-bikes vaak met een snelheid van 30 kilometer per uur rijden.

Sinds de komst van de elektrische fiets durven sommige bewoners zelfs niet meer op de fiets te stappen, zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. Het liefst wil ze daarom de snelheid voor elektrische fietsers tot een maximum van 20 kilometer per uur terugbrengen. Voor auto’s wordt de maximumsnelheid eind dit jaar op een groot deel van de wegen 30 kilometer per uur.

De wethouder stuit voor fietsen echter op nationale wet- en regelgeving. Van der Horst gaat daarom in Den Haag pleiten voor een maximumsnelheid op fietspaden.

App kleurt rood

Dat weerhoudt Amsterdam niet ervan om alvast andere maatregelen te nemen tegen elektrische fietsers. De gemeente wil fietsers in bepaalde gebieden automatisch langzamer laten rijden door zogenoemde Intelligent Speed Adaptation. Een app moet bijvoorbeeld rood kleuren als de fietser dit gebied inrijdt of het stuur moet door een trilling een waarschuwing geven.

Dergelijke technologie worden al gebruikt door sommige verhuurbedrijven van elektrische scooters, zoals Voi in het Verenigd Koninkrijk, waar ‘langzamesnelheidszones’ automatisch de maximumsnelheid van een voertuig verlagen. Daarnaast wil de gemeente nog dit jaar een pilot uitvoeren waarin een snellere fietser wordt aangespoord om op de rijweg fietsen.

In deze proef krijgt de elektrische fietser een keuze: fietsen op het fietspad en daar niet sneller dan 20 kilometer per uur, of naar de rijbaan en daar met 30 per uur fietsen. ‘Een snellere fietser wordt daarmee verleid op de weg te fietsen of zijn snelheid te verlagen op het fietspad, waarmee naar verwachting de verkeersveiligheid op fietspaden toeneemt,’ schrijft Van der Horst.

Meer conflicten op fietspaden

De gemeente gaat ook nieuw onderzoek doen naar de verkeersongevallen in de stad. Duidelijk is dat elektrische fietsen sinds de grote toename vaker betrokken zijn bij ongelukken. In 2020 waren het er 23, in 2021 verdubbelde het naar 47 en afgelopen jaar waren 74 e-bikes betrokken bij een ongeluk. Toch is nog niet aangetoond dat de fiets met trapondersteuning ook per gefietste kilometer tot meer ongevallen leidt.

Met de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland zullen fietsongevallen komend jaar worden geanalyseerd. De gemeente gaat ook op negen locaties tellingen verrichten naar snelheid en waargenomen type fietsers op fietspaden. De onderzoeken moeten laten zien of er in de praktijk ook meer conflicten en bijna-conflicten zijn met snelle e-bikes op fietspaden.

Onveiliger gevoel bij fietsers

De plannen doen denken aan de maatregelen voor scooters en snorfietsen, die tot 2019 nog op het fietspad reden en voor veel Amsterdammers een grote irritatie waren. Er kwam een helmplicht, waardoor het mogelijk werd ze te verplaatsen naar de rijweg. Hoewel een deel van de snorfietsen zich weinig aantrekt van het fietspadverbod, fietsen veel Amsterdammers tegenwoordig toch zorgelozer door de stad.

De komst van elektrische fietsen is voor het stadsbestuur een nieuwe uitdaging. Inmiddels is 50 procent van de nieuw verkochte fietsen een e-bike, waardoor de snelheidsverschillen op het fietspad weer toenemen en fietsers een onveiliger gevoel ervaren. Uit een AT5-enquête onder 1900 inwoners zei ruim 75 procent dat de veiligheid op het fietspad verslechterd is sinds de komst van elektrische fietsen.

De plannen komen voort uit het coalitieakkoord dat vorig jaar door PvdA, GroenLinks en D66 is gepresenteerd.

