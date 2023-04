Amsterdam wil gaten ov opvangen met 10 miljoen euro

Tram 12 in het centrum. Het openbaar vervoer in de hoofdstad gaat op de schop. Beeld ANP

Het stadsbestuur reageert hiermee op de recent uitgelekte plannen waarmee vervoersbedrijf GVB de financiële tegenvallers door het wegblijven van reizigers sinds het uitbreken van corona wil bestrijden. Volgens het GVB moet eerst de frequentie van bussen, trams en metro’s omlaag en zou vanaf 2024 snijden in complete lijnen onvermijdelijk zijn.

Het stadsbestuur schrijft in een brief aan het GVB dat het instandhouden van het ov-netwerk voor haar van groot belang is, omdat de stad groeit en goede bus- en tramlijnen een belangrijke rol spelen in de Amsterdamse mobiliteit. ‘Meer dan de helft van de Amsterdamse huishoudens, zo’n 60 procent, heeft immers geen eigen auto en is daarmee sterk afhankelijk van het openbaar vervoer.’

Geen rijkssteun meer

Door steun van het rijk konden tekorten nog grotendeels worden opgevangen, maar komend jaar houdt die steun op. Uit de brief rijst het beeld op van een stadsbestuur dat weliswaar rekening houdt met grote financiële tekorten door het wegblijven van reizigers, maar ook dat het beeld de komende periode snel weer rooskleuriger kan worden.

In de brief staat dat het vervoersbedrijf zich ‘veerkrachtig en wendbaar’ moet opstellen als het financieel blijkt mee te vallen. ‘Maak een plan over welke afschalingen als eerste worden teruggedraaid, wanneer er meer (reizigers)inkomsten blijken dan verwacht en hoe dat zo snel mogelijk kan worden geëffectueerd.’

Genezen

Ook wordt er opgeroepen ingrijpende aanpassingen in het netwerk pas door te voeren als eind 2024 de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer ingaat. ‘De nu voorgestelde ingrijpende wijzigingen passen niet goed in de ambities van de stad en voorkomen van afschaling in het netwerk is hierin wat Amsterdam betreft beter dan genezen.’

Ook is het stadsbestuur kritisch over de voorgestelde ‘ontvlechting’ van het Amsterdamse netwerk waardoor minder lijnen over dezelfde routes rijden. Voor het GVB is het efficiënter om dergelijke ‘parallelliteit’ te voorkomen, maar het betekent dat reizigers vaker zullen moeten overstappen. Dit leidt er volgens het stadsbestuur toe dat de aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van het ov minder wordt.

