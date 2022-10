Amsterdam vraagt IND te onderzoeken of complotdenker Icke geweigerd kan worden aan de grens

David Icke. Beeld Getty Images

De organisatie van de demonstratie is verzocht de uitnodiging in te trekken en Icke anders op een andere plek te laten spreken. Volgens de driehoek, bestaande uit politie, OM en burgemeester Halsema, is met de komst van Icke naar de Dam op 6 november ‘de waardigheid van het monument op de Dam in het geding’.

Eerdere antisemitische uitspraken van Icke worden gekwalificeerd als ‘diep kwetsend en onaanvaardbaar’. Dinsdag liet bijna de voltallige gemeenteraad weten dat ze niet willen dat de Britse complotdenker David Icke komt spreken op de demonstratie. Ook organisaties als Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) zijn tegen zijn komst.

Vrijheid van meningsuiting

De demonstratie wordt georganiseerd door een alliantie van clubs onder de paraplunaam Samen voor Nederland. Demonstraties onder die noemer, waarbij onder andere geregeld sprekers van Forum voor Democratie op het podium staan, komen vaker in het nieuws vanwege het verspreiden van antisemitische complottheorieën.

Omdat in de Grondwet het recht op demonstratie en vrijheid van meningsuiting zijn vastgelegd, is het voor de driehoek niet mogelijk om Icke, zodra hij in Nederland is, op voorhand een verbod op te leggen om te spreken. Wel wordt erop gewezen dat het Openbaar Ministerie zal optreden als hij zich tijdens een toespraak schuldig maakt aan strafbare feiten.

Antisemitisme

De voormalige BBC-sportverslaggever Icke geldt als een bekendheid in de wereld van antisemitische complottheorieën. Hij verspreidt ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een in de negentiende eeuw gepubliceerd pamflet, waarin Joden ervan worden beschuldigd een geheime samenzwering te vormen.

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, herhaalde maandag Ickes denkbeeld over ‘reptielen die de aarde regeren’ tijdens een online interview. Volgens Icke leggen deze ‘reptiele aliens’ vermomd als mensen ons hun wil op.

