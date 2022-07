Amsterdam in top tien populairste werkplekken

Beeld Getty Images/iStockphoto

Uit het onderzoek van Intelligence Group blijkt dat vooral jongeren Amsterdam wel zien zitten als werkplek. Van de groep die in Amsterdam wil werken, is 40 procent jonger dan 35 jaar. Deze categorie is daarmee volgens de onderzoekers oververtegenwoordigd. Daarbij is de hoofdstad vooral in trek bij administratieve en financiële beroepen. Ook IT’ers zouden relatief vaak in Amsterdam willen werken. Vooral Polen, Grieken en Slovenen hebben een meer dan gemiddelde voorkeur voor Amsterdam.

“Het is echt de aantrekkingskracht van Amsterdam, als place to be,” zegt Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. “Niet omdat het in Nederland ligt, juist andersom. Als ASML bijvoorbeeld software-engineers zoekt, werkt het om te zeggen dat het één uur vanaf Amsterdam ligt. Eindhoven zegt potentiële werknemers uit andere Europese landen niets.”

Brexit

Vanwege de coronapandemie heeft New York, ondanks zijn toppositie, aan populariteit ingeboet. De Amerikaanse stad moest zijn eerste plek afstaan aan Londen. Volgens de onderzoekers lijkt de Brexit geen afbreuk te hebben gedaan aan de populariteit van de Britse hoofdstad. De aanlokkelijkheid van Engeland als geheel heeft daar volgens Intelligence Group wél onder geleden.

Nederlanders die in het buitenland willen werken, zouden dat ook het liefst in Londen doen. Barcelona en New York maken de Nederlandse top drie compleet.

