Amsterdam blijkt wel een héleboel essentiële winkels te hebben

Een dag na de afgekondigde lockdown is dinsdag van doodse stilte in Amsterdamse winkelstraten weinig sprake. De regels zijn ruim te interpreteren en veel ondernemers doen dat dan ook. Bovendien blijken wel heel veel winkels tot de essentiële categorie te behoren.

Voor IJzerhandel Spaarndam in de Spaarndammerstraat wapperen grote groene vlaggen. ‘Vuurwerk’, valt er in dikke letters te lezen. “Alleen categorie I hè,” lacht de eigenaar. “En alleen op bestelling.” Hij leunt tegen de toonbank in de deuropening. Die bestelling kan eventueel ter plekke, met een smartphone. “Mensen kunnen even bellen en dan stuur ik ze een tikkie, dat mag ook gewoon.”

Het is stil in Amsterdam, maar die stilte beperkt zich wel tot hartje centrum. In omliggende winkelgebieden heerst er nog altijd gezelligheid zoals dinsdagmiddag in de Spaarndammerstraat. Van de strenge lockdown is er weinig te merken. Veel winkels zijn open en er lopen meer mensen op straat dan je zou verwachten in een stad die sinds middernacht ‘op slot’ zit. Een verschil met twee dagen geleden? Dat is er amper.

Hollandse koopmansgeest

Wat opvalt: niet alleen winkels met voedingsmiddelen zijn open. De Hollandse koopmansgeest blijkt springlevend, want winkeliers hebben met de lockdownregels in de hand toch nog manieren gevonden om wat geld te verdienen. Sommigen zetten hun toonbank in de deuropening, zoals bij de ijzerhandel.

Anderen stallen hun koopwaar uit voor de deur, zoals bij Bloemenwinkel Miranda. De verkoper staat voor de deur met een pinapparaat in zijn hand. Bloemen en kerststukken staan om hem heen uitgestald. “We mogen open hoor.” Hij trekt zijn telefoon uit zijn zak en laat een artikel van de brancheorganisatie van bloemisten zien. “Kijk maar. Verkopen buiten de winkel mag.”

Waar Duitsland vorige week besloot dat alleen supermarkten, apotheken en banken open mogen blijven, blijken de regels in Nederland voor ruimere interpretatie vatbaar. Alle winkels die levensmiddelen verkopen, mogen open blijven. Daardoor is de slijterij wél een ‘essentiële winkel’, maar de boekhandel niet. Daardoor kan de Hema vanwege de verkoop van rookworsten, taarten en babyspullen de deuren openhouden, maar de Blokker niet.

Kerstbomen

Rutte kondigde maandag in zijn toespraak tot het Nederlandse volk aan dat er buiten nog steeds kerstbomen mogen worden verkocht. Dat betekende voor bloemenwinkels en tuincentra een wildcard uit verplichte sluiting. Bij een tuincentrum in Nieuw-West kunnen klanten er ook nog best wat kerstballen bij krijgen: die halen medewerkers dan uit de winkel.

Ook de eigenaar van tuincentrum De Tuintjes in de Haarlemmer Houttuinen probeert vanuit de deuropening nog wat waar te slijten. “Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat nog wat geld te verdienen. De regels zijn onduidelijk. Mag ik echt alleen kerstbomen verkopen of ook potten?”

Ook even verderop op de Haarlemmerdijk is het niet bepaald rustig. Nicole de Vries van dierenwinkel Het Vachtje is niet erg verrast. “Het is natuurlijk gisteren pas ingegaan. We weten nog niet wat er precies gaat gebeuren.” Haar winkel kan voorlopig nog op dezelfde manier openblijven. Dierenwinkels zijn aangemerkt als essentieel.

“Ze hebben het over een totale lockdown,” zegt de verkoper van Bloemenwinkel Miranda. “Dan zou alles dicht moeten. Maar alles is gewoon open. Het maakt geen enkel verschil.”