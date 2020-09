Amsterdam-Amstelland grootste coronabrandhaard van het land

Medewerkers van het Amsterdam UMC protesteerden begin september. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de gemeente Amsterdam zijn er van dinsdag- tot woensdagochtend 239 mensen positief getest op het coronavirus. In de gehele veiligheidsregio waren dat er woensdag 260. Dinsdag ging het om 249 mensen.

In Waterland is er 1 persoon positief getest, in Aalsmeer 4 en in Ouder-Amstel – daar valllen onder meer Diemen en Duivendrecht onder – gaat het om 1 enkel persoon. In Amstelveen gaan het om 10 nieuwe gevallen en in Weesp om 3.

In Amsterdam ligt het aantal besmettingen het hoogst in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West: in Zuidoost is 15 procent van de mensen die getest worden, besmet met het virus. Ter vergelijking: in Noord of West gaat dat om 4 procent.

Zuid-Holland

Het RIVM publiceert dagelijks ook het aantal positieve besmettingen per 100.000 inwoners in elke veiligheidsregio. Zo kunnen de regio’s met elkaar vergeleken worden. In Amsterdam-Amstelland gaat het om 24,3 besmette personen per 100.000 inwoners. Rotterdam-Rijnmond volgt op de voet met 20,4 besmette personen per 100.000 inwoners; daarna volgen regio’s Haaglanden (15,3) en Utrecht (8,6).

In Rotterdam is het aantal besmettingen in de afgelopen 24 uur met 163 personen toegenomen. De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond staan al geruime tijd bekend als de grootste brandhaarden van het land.

Daarentegen moet gezegd worden dat de provincie Zuid-Holland, alles bij elkaar genomen, slechter scoort dan de provincie Noord-Holland. In Zuid-Holland zijn er 79,8 nieuwe besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners, in Noord-Holland waren dat er 76,2. Dat komt waarschijnlijk door de twee grote steden in Zuid-Holland – Rotterdam en Den Haag.