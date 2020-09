Amsterdam-Amstelland grootste coronabrandhaard van het land, snel nieuwe maatregelen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt dagelijks weer fors toe. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is nu relatief gezien de veiligheidsregio waarin de meeste besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd.

In de gemeente Amsterdam zijn er van dinsdag- tot woensdagochtend 239 mensen positief getest op het coronavirus. In de gehele veiligheidsregio waren dat er woensdag 260. Dinsdag ging het om 249 mensen.

Wel moet bij deze aantallen gezegd worden dat het aantal ziekenhuisopnames op dit moment stabiel blijft in Amsterdam-Amstelland: dat gaat om gemiddeldd één persoon per dag.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdagmiddag tegen RTL Nieuws dat de regio’s met de meeste coronabesmettingen, waaronder Amsterdam-Amstelland, extra maatregelen kunnen verwachten. Mogelijk worden deze vrijdag al bekendgemaakt tijdens de persconferentie die het kabinet dan houdt.

Zuidoost

In Waterland is er 1 persoon positief getest, in Aalsmeer 4 en in zowel Diemen als Ouder-Amstel – daar vallen onder meer Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht onder – gaat het om 1 enkel persoon. In Amstelveen gaat het om 10 nieuwe gevallen en in Weesp om 3.

In Amsterdam ligt het aantal besmettingen het hoogst in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West: in Zuidoost is 15 procent van de mensen die getest worden, besmet met het virus. Ter vergelijking: in Noord of West gaat dat om 4 procent.

Burgemeester Femke Halsema zei donderdag al tegen Het Parool dat er allerhande maatregelen voorbereid worden, als het aantal ic-opnames en ziekenhuisbesmettingen daar aanleiding toe geven. Dat is voorlopig nog niet het geval. Tot denkbare nieuwe maatregelen hoort zelfs een nieuwe mondkapjesplicht.

Zuid-Holland

Het RIVM publiceert dagelijks ook het aantal positieve besmettingen per 100.000 inwoners in elke veiligheidsregio. Zo kunnen de regio’s met elkaar vergeleken worden. In Amsterdam-Amstelland gaat het om 24,3 besmette personen per 100.000 inwoners. Rotterdam-Rijnmond volgt op de voet met 20,4 besmette personen per 100.000 inwoners; daarna volgen regio’s Haaglanden (15,3) en Utrecht (8,6).

In Rotterdam is het aantal besmettingen in de afgelopen 24 uur met 163 personen toegenomen. De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond staan al geruime tijd bekend als de grootste brandhaarden van het land.

Daarentegen moet gezegd worden dat de provincie Zuid-Holland, alles bij elkaar genomen, slechter scoort dan de provincie Noord-Holland. In Zuid-Holland zijn er 79,8 nieuwe besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners, in Noord-Holland waren dat er 76,2. Dat komt waarschijnlijk door de twee grote steden in Zuid-Holland – Rotterdam en Den Haag.