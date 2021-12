Amerikaans literair icoon Joan Didion (87) overleden

Beeld REUTERS

Ze stierf aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Het werk van Didion maakt deel uit van de canon van de Amerikaanse literatuur. Ze was een vertegenwoordiger van New Journalism, waarbij journalistiek in een literaire stijl wordt gegoten.

Didions uitgever Knopf heeft haar overlijden in een e-mail aan The New York Times bekendgemaakt. Didion maakte naam met een reeks artikelen in onder meer Life magazine en The Saturday Evening Post over de rafelranden van naoorlogs Amerika. Ze haalde veel inspiratie uit het leven in Californië.

Belangrijke werken van Didion zijn Slouching Towards Bethlehem, The White Album en Where I Was From. Ze was genomineerd voor een Pulitzerprijs voor haar autobiografie The Year of Magical Thinking (2005). Daarin schrijft ze over haar rouwproces na de dood van haar man, de schrijver John Gregory Dunne. Later is daar ook een toneelstuk op Broadway van verschenen. In het boek Blue Nights schrijft ze over de dood van haar dochter Quintana Roo Dunne, die in 2005 overleed.

Over het leven en de carrière van Didion is in 2017 de documentaire Joan Didion: The Center Will Not Hold verschenen. Die is gemaakt door haar neef Griffin Dunne.