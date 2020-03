Amazon in Nederland: is de webgigant te laat?

De Amerikaanse webwinkelreus Amazon heeft dinsdag zijn vernieuwde webshop in Nederland geopend. Beeld EPA

Op de dag dat de Amerikaanse gigant Amazon, na jarenlang voorspel, eindelijk een volwaardige Nederlandse webwinkel opende, werd bekend dat voor het eerst in jaren de groei van het aantal online verkopen afvlakt.

Eén op de tien aankopen vindt volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org nu via het web plaats, maar dat is nauwelijks meer dan in 2018. Het aantal online kopers stijgt ook niet meer. Dat is op zich niet verwonderlijk: 96 procent van de Nederlanders heeft wel eens iets online gekocht.

Vorig jaar kochten we online 358 miljoen producten en diensten, voor in totaal 25,8 miljard euro. Voor het eerst sinds 2010 is de groei in procenten niet meer in twee cijfers; 7 procent. “Ik durf niet te zeggen dat dit een trend is,” zegt directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel. “In 2008, 2009 en 2010 zijn we ook onder 10 procent gedoken, dat is daarna weer opgepikt.”

“We hebben jaren dubbele cijfers gehad,” zegt Jongen, “nu is dat minder. De vraag is of die afvlakking tijdelijk is of dat het verder zal dalen. Ik denk dat het een tijdelijk verhaal is. Dat we volgend jaar weer rond de dubbele cijfers zitten.”

Vooral de online diensten krijgen klappen. Zo werden er online 11 procent minder verzekeringen afgesloten. De reissector stagneert al jaren, omdat vrijwel alle reizen en vakanties al via internet worden geboekt.

Foodomzet

De groei zit nu vooral bij online supermarkten. “Voeding wordt de grote trekker van de totale e-commercesector in de komende jaren. Nu gaat 2,5 procent van alle foodomzet via online. We weten niet waar dat naartoe gaat. De kans is groot dat het richting 10, 15 procent gaat. Op een omzet van 40 miljard euro per jaar is dat significant.”

En de hoop is gevestigd op Amazon, dat dinsdag zijn .nl-warenhuis opende. “Wij verwachten dat de komst van Amazon een positief effect zal hebben op alle online aankopen,” zegt Jongen, “omdat mensen meer mogelijkheden krijgen om rond te krijgen.”

“Amazon zal bestaande klanten overtuigen meer online te kopen. Vele honderdduizenden mensen kopen eenmaal per jaar online, die kunnen dat vaker gaan doen. Vooral bij senioren is er nog veel ruimte voor groei, al dan niet met hulp van derden. Daarmee denken we dat het een aanjager zal zijn zijn in heel Nederland.”

Jongen verwacht geen grote concurrentieslag tussen Amazon en grote webwinkels als Bol of Coolblue. “Nederlandse webwinkels zijn al jaren prima gepositioneerd. We worden geen tweede Duitsland waar Amazon en Zalando het voor het zeggen hebben. Wij hebben al twintig, dertig jaar een gezonde e-commercemarkt met veel partijen, zowel groot als klein. Amazon zal een van de groten worden, maar niet alles wegvagen.”

Enorme boost

Hoogleraar Kitty Koelemeijer van Nyenrode University verwacht wel degelijk een ‘gigantische impact’ van de komst van het Amerikaanse miljardenbedrijf, zowel op de e-commerce als in de winkelstraat. “We krijgen er de grootste speler ter wereld bij met een assortiment dat groter is dan van wie dan ook. Online winkelen krijgt als geheel een enorme boost.”

Andere webwinkels kunnen volgens haar niet anders doen dan meebewegen. “Ook als de markt groeit, zal hun aandeel kleiner worden. Amazon zet de standaard op prijs, assortiment en voorwaarden. Daar zal iedereen in moeten meegaan.”

Koelemeijer verwacht dat de grote spelers, als Bol, Coolblue of Wehkamp de concurrentiestrijd goed aankunnen. “Maar kleinere webwinkels die net als Amazon artikelen verkopen die overal te koop zijn, krijgen problemen. Je moet iets bijzonders bieden.”

Fysieke winkels zullen het ook moeilijker krijgen, verwacht ze. “De crisis in de winkelstraat wordt hierdoor versterkt. Dat zal met de komst van Amazon echt duidelijk worden.”

Corona

“Er zijn veel winkels met onvoldoende onderscheidend vermogen. Kleine winkels gaan dit zeker merken. Winkels die niet ook volwaardig op internet actief zijn, zullen merken dat ze steeds minder zullen verkopen. Het beste advies is: sluit je aan bij de platforms. Je eigen webwinkeltje overeind houden is niet meer voldoende, tenzij je iets heel speciaals biedt. Mensen gaan niet meer op vier vijf locaties producten zoeken.”

Koelemeijer voorspelt dat de komst van Amazon het aandeel webverkopen zal opvoeren naar 15 tot 20 procent van het totaal aantal verkopen. “E-commerce is nog lang niet verzadigd, wat de cijfers ook laten zien.”

Branchevereniging Thuiswinkel durft geen voorspellingen te doen hoe de e-commercecijfers dit jaar met de komst van Amazon zullen uitvallen “Het is afwachten wat corona gaat doen. In Italië zie je nu enorme groei van de online aankopen van eten en verzorgingsproducten, alleen kan in sommig gebieden niet meer bezorgd worden. Ook hier zie je al zo’n stijging, vooral bij de websupers.”