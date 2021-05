Als voetballer van huis is, slaan overvallers steeds vaker toe

Angel Di Maria in het shirt van Paris Saint-Germain. Beeld AFP

Het geval van Zahavi, die in Tilburg was voor de wedstrijd tussen Willem II en PSV, lijkt heel erg op het voorval met betrekking tot Angel Di Maria, ongeveer twee maanden geleden. De Argentijn stond al op het veld met Paris Saint-Germain tegen Nantes toen zijn familie thuis werd overvallen. Zijn trainer Mauricio Pochettino wisselde de aanvaller direct.

Evenals bij Zahavi waren vrouw en kinderen het slachtoffer. Tijdens diezelfde wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Nantes werden de vader en dochters van Marquinhos, een Braziliaanse speler van PSG, ook overvallen. De vader kreeg meerdere klappen. Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting, teamgenoten van Di Maria en Marquinhos, waren eerder al eens het slachtoffer van crimineel bezoek.

Voor Di Maria was het ook niet de eerste keer. In 2015, het gezin woonde toen in Engeland, probeerden inbrekers tijdens het avondeten een overval te plegen.

Schering en inslag

Ook in Spanje en Engeland zijn huizen overvallen tijdens wedstrijden. Het gezin van oud-Ajacied Jan Vertonghen is vorig jaar in Engeland overvallen door inbrekers die machettes bij zich hadden. De Belg speelde op dat moment zelf een wedstrijd in de Champions League met zijn club Tottenham Hotspur.

In dat seizoen werden de huizen van Mesut Özil en Sead Kolisinac, spelers van Arsenal, ook overvallen terwijl ze zelf voetbalden. Mamadou Sakho, speler van Crystal Palace, werd beroofd van een half miljoen aan juwelen. In Spanje zijn huizen van spelers van Betis Sevilla en Atlético Madrid tijdens wedstrijden doelwit geweest.

In 2018 is ingebroken bij de Nederlandse speler Memphis Depay, tijdens een duel van zijn club Olympique Lyon.

In het geval van Zahavi wisten de overvallers waarschijnlijk via sociale media zijn woning op te sporen. De Israëliër woonde vanaf het begin van het seizoen in Buitenveldert. In de winter postte de voetballer een foto van zijn huis in de sneeuw.