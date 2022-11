Als kind moest Tadic schuilen voor bommen: ‘Dan voel je op een WK tegen Brazilië geen druk meer’

Aanvoerder Dusan Tadic in het tenue van Servië tijdens de Nations Leaguewedstrijd tegen Slovenië op 12 juni in Ljubljana. Beeld Jurij Kodrun/Getty Images

Voetballer Dusan Tadic (34) beschrijft zijn jonge jaren in Backa Topola, een Servisch plaatsje dat op een uur rijden ligt van zowel Hongarije, Kroatië als Roemenië, als ‘een heel goede jeugd’. Onbezorgd hobbelde de jongste van een sportief gezin er rond, steevast met een bal onder zijn arm.

Van spanning was alleen sprake als hij het in spelletjes moest opnemen tegen zijn zussen Jelena en Dragana. En van verdriet slechts op de momenten dat vader Petar Dusans doorzettings- en incasseringsvermogen bewust op de proef stelde tijdens een potje voetbal in de woonkamer.

Serieuze angst

Eind maart 1999 veranderde alles. Het zorgeloze ventje op het voetbalveld achter de flat had ineens serieuze angst, in de schuilkelder van de woning. De Kosovo-oorlog had zich verplaatst naar Servië toen de Navo begon aan operatie Allied Force in onder meer Belgrado en Novi Sad.

Tadic keek geen tekenfilms meer, maar volgde het nieuws. Hij speelde nog wel buiten, maar elke keer dat het luchtalarm klonk, spoedde hij zich naar binnen. Hoewel Backa Topola zich in een corridor bevond, hoorde de jonge Tadic ’s nachts de vliegtuigen over de flat scheren. Vanuit zijn slaapkamerraam kon hij zien hoe ze met bommen in de verte een oranje gloed veroorzaakten.

“Het was een verschrikkelijke ervaring,” zegt hij terugblikkend op de zwartste bladzijde van zijn leven. “Ik was tien jaar oud. Het is lang geleden. Ik herinner me niet alles, maar wel bepaalde dingen. Dat de vliegtuigen om de haverklap langsvlogen en de bommen vlakbij vielen. Niet in Backa Topola, maar in Novi Sad. Ik kon ze horen. Dan verschool ik me beneden. We moesten wel vluchten. Je wist nooit waar ze precies zouden vallen.”

Uitputtend

Overleven was het, voor het dorp en voor de familie en dan vooral voor zijn vader. De elektriciteit in Backa Topola werd verdeeld. Overdag was de stroom voor de huishoudens, ’s nachts voor de bedrijven. Tadic senior maakte overuren, ook om het dorp van voedsel te kunnen blijven voorzien, en kwam elke dag uitgeput thuis. Toen hij het schuilen op een dag beu was en ondanks het luchtalarm op de bank ging liggen, sloop de kleine Dusan naar boven om tegen zijn vader aan te kruipen. Die zag zich toen alsnog gedwongen – met zijn oogappel – naar de kelder af te dalen.

Op 20 juni, toen de Servische eenheden zich hadden teruggetrokken uit Kosovo, eindigde de operatie van de Navo. Dusan Tadic begon weer vastberaden en onbekommerd te werken aan zijn ultieme droom: doorbreken als profvoetballer.

Hij wilde schitteren op een WK, zoals hij dat zijn idool Zinedine Zidane en diens landgenoten in 1998 in Frankrijk had zien doen. De beangstigende momenten uit de Kosovo-oorlog hielpen hem daarbij. Sterker: op het voetbalveld vreesde Tadic niemand meer. Met stalen zenuwen en een enorme slagingsdrang stuwde hij zich omhoog. “Je wordt sterker en scherper als je leert overleven. Daarna schrik je niet snel meer,” zegt hij nu.

Onbevreesd

Tadic schopte het van het befaamde opleidingsinstituut in Vojvodina via Groningen enTwente tot Southampton. Daar bleef het niet bij. In 2018 kwam hij naar Ajax, de club waarmee hij in 2019 in de halve finale stond van de Champions League, en vanavond loopt hij met de band om zijn arm naast megaster Neymar, voorop voor de groepskraker tegen titelfavoriet Brazilië. Ook dan is hij onbevreesd.

“Mensen hebben het over druk in voetbal, maar die voel ik amper. Het stelt namelijk niets voor bij de druk die je ervaart als je leven in gevaar is. Daardoor voel ik me nu vooral vereerd als ik het veld oploop en wil ik genieten van een geweldige wedstrijd tegen een topland.”

Hoewel hij zo’n beetje de enige Servische international is die de bombardementen bewust heeft meegemaakt, is Tadic niet de enige Serviër die niet snel schrikt. “Wat we bijna allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat we veel hebben geleden op de weg hiernaartoe. Daardoor hebben we een sterke mentaliteit en een sterk temperament. Serviërs zijn trotse, maar ook goede mensen. Maar als je veel moet lijden, leer je voor jezelf en voor anderen te vechten.”

Tadic doelt niet alleen op knokken voor land en leven, maar ook op het spelen in een topcompetitie, wat voor een Servisch talent doorgaans lastig te bereiken is. “Voor ons valt het niet uit de boom. We moeten het zelf doen omdat er weinig wegen zijn die naar de top leiden. Ook in mijn carrière. Natuurlijk zijn er mensen die je begeleiden, maar als je niet keihard werkt, blijft je talent onopgemerkt. Ik had een oude trainer die het mooi verwoordde: ‘Er komt een keer een gouden vrachtwagen langs. Zorg dat je erop springt, want anders is je gouden kans voorbij.’”

Zelfbeheersing

Van Balkanvoetballers bestaat het beeld dat hun temperament ook een valkuil voor ze is. Zo liep een andere blikvanger van Servië, Fulhamspits Aleksandar Mitrovic, in zijn loopbaan al tegen 7 rode kaarten en 26 gemiste wedstrijden aan. “Ja, maar vooral op jonge leeftijd. Mitro heeft zijn beheersing inmiddels ontwikkeld,” zegt Tadic die het meteen voor zijn vriend opneemt. “Ik zie temperament alleen als iets positiefs, want je wilt laten zien dat je ergens om geeft en dat je het best mogelijke voor jezelf, je team en je land wilt. Je weet dat het niet altijd loopt zoals je wilt, maar je moet blijven vechten om je doel te bereiken. Opgeven is voor ons geen optie.”

Waar het Nederlands elftal vooral op de wereldtitel mikt en het Nederlandse publiek van eindtoernooien graag een voetbalfeest maakt, stapt Servië anders op een WK af. “Om eerlijk te zijn, beschouwen wij het alsof we richting een oorlog gaan. Dat heeft met generaties te maken, maar ook dat vrijwel elke selectiespeler het niet is komen aanwaaien. Sterker: op het zware pad hiernaartoe hebben sommigen diverse keren overwogen te stoppen. Daar zit dat ook in. Dat neemt niet weg dat we het allemaal een prachtige ervaring vinden om te spelen op het allerhoogste podium waar iedereen wil staan omdat de hele wereld kijkt. Maar om te winnen, gaan wij net een stukje verder. Dat is die overlevingsdrang, die Zuid-Amerikanen en Afrikanen die weinig luxe hebben gekend, volgens mij ook hebben.”