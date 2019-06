Alles, maar dan ook echt álles wat je wilde weten over Willem Holleeder

De journalistiek gaat vol op het orgel, vanwege de grote belangstelling voor de zaak Holleeder en elk artikel, elke uitzending, vergroot op haar beurt die publieke belangstelling weer. Beeld ANP

1. Waarom zijn de media zo geïnteresseerd in Willem Holleeder?

Ron Keesmaat (62)

Dat is een kip-eikwestie. Hoewel andere criminelen al langgeleden de dubieuze hoofdrol in de Amsterdamse (en Utrechtse) onderwereld hebben overgenomen, trekken hun strafzaken eigenlijk alleen de aandacht van misdaadjournalisten. Niet van Shownieuws, niet van Linda. Op de publieke tribune zit hooguit een handjevol intimi van de verdachten of de slachtoffers.

Dat Willem Holleeder wél op enorme belangstelling kan rekenen, komt doordat hij zich lang heeft kunnen profileren als getapte Mokumse volksjongen, ‘gewoon uit de Jordaan’ – met alle valse romantiek van dien. Dat hij door zijn zussen als monster is neergezet, maakt zijn zaak bovendien tot een familiedrama, ‘Jordaan-cabaret’ zoals Holleeder het zelf noemt. Rijen belangstellenden wachten achter dranghekken op toegang tot de Osdorpse ‘bunker’ om de zittingen in zijn zaak bij te kunnen wonen. De journalistiek gaat vol op het orgel, ómdat er grote belangstelling is en elk artikel, elke uitzending, vergroot die publieke aandacht weer.

2. Hebben de bekendheid van Holleeder en alle aandacht voor zijn zaak impact op de straf die hij straks krijgt?

Ron (58), Ravish Sitaldin (32)

Dat zou niet zo mogen zijn. De rechters moeten de strafzaak puur op haar merites beoordelen. Het bewijs wegen, de droge juridische maatstaven hanteren. Niettemin: rechters zijn ook maar mensen. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland heeft regelmatig laten merken dat hij en zijn ‘bijzitters’ niet blind zijn voor de overweldigende, ongekende belangstelling voor Holleeder en zijn proces – van boeken, films en een toneelstuk, tot een televisieserie aan toe. Desalniettemin herhaalt Wieland keer op keer dat Holleeder een eerlijk proces krijgt. De rechters voelen natuurlijk wel dat er veel mensen meekijken, maar het zijn professionals die alles zullen doen om de hype buiten de raadkamer te houden tijdens hun beraad over het vonnis.

3. Waarom is Holleeder zelf nooit slachtoffer geworden van een aanslag?

Patrick Bongers (54)

In de onderwereld wordt hij beschouwd als gewiekst en gehaaid. Hij wist altijd allianties te sluiten met de machtigste partij van het moment. Zo liep hij medio jaren negentig over van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout naar het meedogenloze duo Sam Klepper en John Mieremet – en de Hells Angels waarbij Klepper aansluiting had gezocht. Rond de millenniumwisseling wisselde hij volgens justitie weer van kamp en koos de zijde van de malafide vastgoedbaron Willem Endstra om, uiteindelijk, aan te sluiten bij de toenmalige kopstukken Stanley Hillis en Dino Soerel. Dat opportunisme wordt veelal gezien als een succesvol overlevingsmechanisme in het criminele milieu.

4. Waarom is Gerard, de broer van Holleeder, geen onderdeel van dit proces en waarom wordt hij nauwelijks vermeld?

Marcel Roeper (33)

Gerard heeft, anders dan zijn zussen, niet willen getuigen tegen zijn broer. Hij speelt slechts een bijrol. Ook mijdt hij de publiciteit, vooral omdat hij ooit kort werd ontvoerd vanuit de gokhallen op de Wallen om Willem, die hem daar een baan had gegeven, onder druk te zetten.

5. Wie is de Allesweter, waarover Holleeder het meerdere keren heeft gehad?

Tom Vermeulen (73)

De Bosniër Maruf ‘Paja’ Mrzic. Waar hij ooit begon op straat met het oplichtingsspel ‘balletje balletje’, groeide hij uit tot een belangrijke speler in het Amsterdamse criminele milieu – tevens restauranthouder in Den Haag. Hij was een tijd vertrouweling van Holleeder. Of ‘Allesweter’ een terechte kwalificatie is, is omstreden.

6. Het boek Judas leest als een horrorverhaal. Hoe heeft dit boek het proces beïnvloed?

L.G. Hoogvliet (61)

Het boek heeft vooral de belangstelling nóg meer doen aanwakkeren. Inhoudelijk is het voor het proces niet van groot belang, omdat Astrid Holleeder als sleutelgetuige haar verhaal onder ede zeer uitvoerig heeft gedaan tegenover de rechters. Nog uitvoeriger en gedetailleerder dan in het boek.

7. Er is helemaal geen hard bewijs tegen Holleeder (toch?). Hoe kan het Openbaar Ministerie dan levenslang eisen?

Paul (43), Mark (53), Erik (34)

Een strafproces hoeft niet enkel te draaien om ‘hard bewijs’ zoals sporen, ander technisch bewijs, of afgeluisterde gesprekken. Het Openbaar Ministerie hecht vooral veel waarde aan de verklaringen van een forse stoet getuigen vanuit heel verschillende hoeken, zoals zussen Astrid en Sonja, de ex van Willem, Sandra den Hartog, en uiteraard kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros. Daar komt bij dat vrijwel alle geliquideerde slachtoffers voor hun dood hebben gezegd dat Holleeder ze wilde laten doodschieten.

8. Welke rol speelt de levenslange veroordeling in de zaak van Dino Soerel bij de afweging of er voldoende bewijs is tegen Holleeder?

Pieter (64)

De veroordeling van Dino Soerel in het hoger beroep van de liquidatiezaak Passage speelt zeker mee. Het hof oordeelde immers dat Soerel samen met Holleeder de moordopdrachten gaf voor Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland heeft Holleeder gedurende zijn proces steeds verzekerd dat de rechtbank een eigen oordeel zal vellen, maar die uitspraak van het hogere rechtscollege ligt er toch maar.

9. Hoe groot is de kans dat Holleeder levenslang krijgt, of juist wordt vrijgesproken?

Valentijn van den Anker (17), Anita (42), Herman Koster (53)

Met het voorspellen van uitspraken, begeef je je op glad ijs. Laten we het erop houden dat Holleeder uitstraalt er zelf van uit te gaan dat hij nooit meer ‘buiten’ komt. Zo had hij duidelijk niet onmiddellijk een antwoord toen rechtbankvoorzitter Wieland hem tijdens de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden vroeg wat hij zou doen als hij ‘op een dag uit de EBI kwam’ (Extra Beveiligde Inrichting in Vught). Na enige aarzeling: “Dan ga ik weer naar de reclassering.”

10. Stel dat Holleeder levenslang krijgt, zijn de zussen dan veilig, of lopen ze nog gevaar?

Corrie (36), Wycke Dekker

Niets wijst erop dat Holleeder vanuit de EBI in staat zou zijn de zussen iets aan te laten doen. In het begin van het proces ging het gerucht over een moordopdracht aan een medegedetineerde, maar het onderzoek daarnaar ging uit als een nachtkaars. Dat de zussen doodsbang zijn dat hen iets overkomt, is met hun levensgeschiedenis niettemin goed te begrijpen. Dat ze als de dood zijn dat Holleeder ooit wordt overgeplaatst naar een lichter regime, is in te voelen.

11. Mag Holleeder zelf bepalen waar hij zijn straf uitzit?

Edwin Veldhuizen (24)

Nee, dat bepaalt de staat.

12. Als Holleeder daadwerkelijk een soort baas van de (Amsterdamse) onderwereld was, wie is dan zijn opvolger?

Vincent Jansen

Evenals de bovenwereld, zit de onderwereld complex in elkaar: er is niet één baas. Er zijn veel verschillende groepen die loyaal aan elkaar zijn, juist rivaliseren of compleet hun eigen weg gaan. Uiteraard zijn er grote spelers. De crimineel om wie de opsporingsdiensten zich nu het drukst maken, is de voortvluchtige Ridouan Taghi uit de regio Utrecht. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor nog veel meer onderwereldmoorden dan Holleeder.

13. In hoeverre is dit proces een boodschap voor andere topcriminelen?

Jesse Kiel

Het heeft het Openbaar Ministerie en de recherche lang dwarsgezeten dat zó’n bekende crimineel onaantastbaar door de stad toerde, terwijl er zoveel verdenkingen waren. Zeker toen hij in 2012 vrijkwam na zijn celstraf voor afpersingen, en voortdurend met min of meer bekende Nederlanders voor foto’s poseerden als ware hij een Pietje Bell op leeftijd. In die zin zien de opsporingsdiensten Holleeders arrestatie op 13 december 2014 en zijn veelbesproken proces als een signaal: niemand ontspringt de dans. De rechtbank zal bepalen of die gedachte terecht is.

Officiers van Justitie Sabine Tammes en Lars Stempher (links), Willem Holleeder en zijn advocaat Sander Janssen tijdens de strafeis van het Openbaar Ministerie in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp. Beeld ANP Graphics