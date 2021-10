Alles is anders bij de DJ Awards, behalve de winnaar: David Guetta wint voor derde keer

De Franse dj David Guetta. Beeld EPA

Sommige zaken in de dancewereld blijken zelfs bestand tegen een uitputtende sluiting van de nacht­cultuur. Nu de dj’s na een eenzame opsluiting van anderhalf jaar weer achter hun draaitafels kruipen, blijken nog steeds exact dezelfde namen de populairste.

Net als vorig jaar won David Guetta (53) de door DJ Mag gehouden verkiezing van de 100 grootste dj’s van de planeet. En weer waren zijn Nederlandse collega’s Martin Garrix (op 2) en Armin van Buuren (3) niet ver weg. Met z’n drieën verdelen ze inmiddels tien eerste plaatsen.

Misschien was het ook wel logisch. Na een jaar van stilte op de dansvloer, bleek ook de publiekssmaak nagenoeg stilstaand water. Het enige nieuws was de opkomst van China in de lijst, waarvoor 1,3 miljoen stemmen werden uitgebracht. In China zijn de clubs alweer veel langer open. Maar buitenlandse dj’s draaiden er nauwelijks. Het resulteerde in acht klasseringen in de lijst, het hoogste aantal ooit.

Trendbreuk

Zo voorspelbaar als de uitslag, zo uitzonderlijk waren de omstandigheden waaronder die werd bekendgemaakt. Het Amsterdam Music Festival is steevast het sluitstuk van een uitbundige week feesten tijdens het Amsterdam Dance Event. In een uitpuilende Johan Cruijff Arena verzamelt zich de mondiale dj-elite voor een uitbundig én nachtelijk saluut aan de nieuwe lijstaanvoerder.

Maar dat was allemaal voordat corona de speakers deed zwijgen. Na een online uitvoering in 2020, dreigde het AMF dit jaar zelfs helemaal niet door te gaan. De Arena was net geboekt, maar toen bleek dat de capaciteit ­volgens de laatste coronaregels niet volledig benut mocht worden, blies organisator Alda het feest weer af. Met 75 procent van de bezetting was geen rendabele editie mogelijk, stelde organisator Allan Hardenberg.

Het lukte hem het festival onder te brengen in de AFAS Live. Niet als slotstuk van de week, maar als ouverture. Niet met 40.000 bezoekers, maar met enkele duizenden – de zaal raakte niet uitverkocht. En uiteraard ook met die in de dancewereld onwer­kelijke eindtijd van 0.00 uur. Het ­tijdstip waarop de meute in de Arena doorgaans pas net goed in het ritme kwam. Internationale gasten waren er ook aanzienlijk minder dan normaal. Nederlands was de voertaal voor het publiek van voornamelijk tieners en twintigers.

Ook een trendbreuk: de winnaar van de prijs haalde zijn award niet zelf op. Guetta was niet in Amsterdam, maar liet weten opgetogen te zijn. Niet ­alleen over zijn onderscheiding: ‘Ik geloof dat dancemuziek sterker dan ooit zal terugkomen.’

Vroeg pieken

Op die weg zijn echter nog stappen te zetten, constateerde ook Oliver Heldens (26) na zijn korte set van 30 minuten, die al om half negen eindigde. “Maar ik had het energieniveau in de zaal lager verwacht. De mensen zaten er toch meteen lekker in.”

‘Vroeg pieken’ geldt dankzij de verplichte sluitingstijden als officieus motto voor de gehele editie van ADE. “Als je op tijd begint, ben je ook eerder moe,” zei Heldens, vanavond gekozen tot nummer 8 van de lijst, droogjes. “Maar ik moet nog zien of overdag beginnen ook werkt bij een technofeest.”

Heldens draait al sinds begin augustus weer op grote festivals in de ­Verenigde Staten, waar de capaciteit weer als vanouds is. “Misschien ­verbeeld ik het me, maar ik heb het gevoel dat het publiek meer energie geeft dan ik ooit heb meegemaakt. Het zou geweldig zijn als we dat straks