Alleen hoogopgeleide Amsterdammers profiteren van toenemend welzijn

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, die Jeroen Slot, hoofd onderzoek, dinsdagavond presenteerde tijdens de Staat van de Stad in Stadsschouwburg.

Het gemiddelde welzijn van Amsterdammers is sinds 2004 vijf procent toegenomen. Dat verbaast niet, want de stad groeit, de economie draait goed en sinds 2014 zijn er 75.000 banen bijgekomen. De stijging van het welzijn komt volledig op conto van hoogopgeleiden. Hun welzijn ligt zes procentpunt hoger dan het gemiddelde.

Welzijn is oneerlijk verdeeld over de stad. Middelbaar- en lageropgeleiden en ongeschoolden scoren veel slechter; hun welzijn is de afgelopen jaren gedaald. “De stad telt een grote groep achterblijvers,” aldus Slot.

Scheidslijn

Historici Geert Mak en James Kennedy wezen tijdens het programma op de geschiedenis van ongelijkheid in Amsterdam. “Al vanaf de Gouden eeuw, toen grote hoeveelheden kapitaal de stad instroomden, was het oneerlijk verdeeld,” aldus Kennedy, verbonden aan de Universiteit Utrecht. De geschiedenis leert dat teveel segregatie leidt tot grote problemen, zei auteur Geert Mak. “We hebben hier een paar flinke oproeren gehad.” In zijn ogen is Amsterdam de laatste dertig jaar minder leuk geworden door de toenemende segregatie. “Door het dogmatisch vasthouden aan de vrije markt zijn veel publieke waarden losgelaten.”

Barbara Baarsma, econoom en directeur Rabobank Amsterdam wees op de toenemende ongelijkheid tussen het snelgroeiende Amsterdam en de regio. Deze ongelijkheid was terug te zien in de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar: de stad stemde progressief, de regio viel in handen van Forum voor Democratie. “Die scheidslijn groeit. In Amerika en Engeland leidde deze tweedeling tot de winst van Donald Trump en de Brexit.” Om de ongelijkheid in de stad tegen te gaan, zou de stad volgens haar meer woningen moeten realiseren voor middeninkomens. Op dit moment is slechts 5,6 procent van de woningmarkt geschikt voor lagere middeninkomens. “Zij zien de stad groeien en bloeien, maar nemen daar geen deel meer aan.”