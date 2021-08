Alle wethouders in gesprek met Noorderlingen: ‘We werden echt gehoord – voor het eerst’

De Vogelbuurt in Noord. Beeld Dingena Mol

Na hun wekelijkse vergadering, in Noord dit keer, gingen burgemeester Femke Halsema en alle wethouders dinsdagmiddag in gesprek met bewoners van het stadsdeel. Met het werkbezoek wilde het stadsbestuur het signaal afgeven dat de boodschap van hun hoogopgelopen protest is overgekomen in de Stopera.

En dus wandelde Hetty Oorbeek, die al zeven jaar protesteert tegen een fietspad door het Vliegenbos een rondje door het bos met Egbert de Vries, als wethouder sinds kort verantwoordelijk voor het groen in de stad. Het deed haar goed. “Je kan eens face to face uitleggen wat je voelt en bedoelt als je het hebt over het groen in Noord en dan vooral de oude stukjes. Ik had echt het gevoel dat we gehoord werden. Voor het eerst.”

“Ze hebben in de gaten dat er stront aan de knikker is,” zegt buurtactivist Eva Bollen uit de Vogelbuurt. Meteen na aankomst van de wethouders hield ze een naar eigen zeggen pittige speech. Het bezoek van de wethouders wordt zeker gewaardeerd, zegt zij. “De sfeer was ook zó verpest.”

Ongedeelde stad

“De bouwwoede in Noord is buitenproportioneel en de tweedeling is groot,” zegt Bollen. Voor het gesprek met de wethouders hadden de Noorderlingen daarom aangekondigd dat er een paar verboden woorden waren: de ongedeelde stad. “Dat is een leeg begrip geworden,” zegt Bollen. “Omdat we in Noord alleen maar het tegenovergestelde meemaken.”

Eerder dit jaar riepen bewonersorganisaties op tot een time-out voor alle bouwplannen in het stadsdeel. Ze zien hun buurten snel veranderen door de gentrificatie. Bovendien bestaat de vrees dat de plannen om verder te groeien van 100.000 naar minstens 150.000 inwoners in 2050 ten koste gaan van de oorspronkelijke bewoners en het groen. Ook vinden ze dat de politiek heeft verzuimd om de oude Noorderlingen bij deze plannen te betrekken.

In De Balie riepen ze eerder dit jaar een delegatie uit de gemeenteraad op het matje tijdens een hoorzitting. Ook daar was de klacht: laat de bewoners nou meepraten. De afstand tot de Stopera is groot voor hun gevoel en dat doet extra pijn omdat ze hebben gemerkt dat de door Noorderlingen gekozen bestuurscommissie na het verdwijnen van de stadsdeelraden nog maar weinig in de melk te brokkelen heeft.

Oog van de storm

In het Vliegenbos werd meteen een concreet succes geboekt. Stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud maakte daar bekend dat ze haar besluit voor een fietspad door het bos terugtrekt. Weer andere wethouders werden meegenomen naar de Vogelbuurt en het nu al drukke kruispunt van de Meeuwenlaan met de Johan van Hasseltweg, de Van Hasseltknoop. Als het Hamerkwartier wordt volgebouwd met 6500 woningen krijgt dit kruispunt het helemaal zwaar te verduren.

“De Vogelbuurt is het oog van de storm,” zegt Bollen. Een paar jaar terug werden sloopplannen maar op het nippertje verhinderd, er is veel vervuiling en de bewoners hebben moeite om de huur en de energierekening voor hun slecht geïsoleerde huizen te betalen. De buurt ligt vlakbij het Vliegenbos en het Noorderpark waar geregeld bomen moeten wijken voor nieuwe plannen en de Van Hasseltknoop is vlakbij.

“Ze hebben geluisterd,” zegt ook Massih Hutak, oprichter van Verdedig Noord en columnist van Het Parool. “Ons vertrouwen had ook wel een diepe deuk.” Het bezoek van alle wethouders tegelijk geeft hem hoop. “Wethouder Meliani zei: dit is nog niet eerder gebeurd.”

Masterplan

Burgemeester Halsema kondigde aan dat de gemeente in navolging van een masterplan voor Zuidoost en Nieuw-West ook een plan voor Noord wil opstellen. De bewonersorganisaties kregen het aanbod om daarover drie maanden mee te denken. “Een fijn gebaar,” zegt Hutak. “Maar we hadden de gemeente laatst al aangeboden het plan zelf te schrijven met alle bewoners.”

Het tekent voor hem de spraakverwarring die steeds optreedt tussen de gemeente en de bewoners van Noord, die zelf als de beste menen te weten wat goed is voor hun stadsdeel. Na dinsdag is Hutak wel een stuk optimistischer. Burgemeester Halsema komt later deze week alweer terug voor een langer gesprek.