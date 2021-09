‘Al die groenten waren anders weggegooid’: Verspillingsvrije Week van start bij Stichting BuurtBuik

Bij Stichting BuurtBuik maken vrijwilligers al jaren gratis maaltijden van ‘gered’ voedsel. Beeld Birgit Bijl

De eerste mensen wachten voor de deur van de Elthetokerk in de Indische buurt, al kan het nog een uur duren voordat de eerste maaltijden van de BuurtBuik worden uitgedeeld. Ze weten maar al te goed: op is op.

Een van hen is Jan Pieter (76), die met een sudoku in de hand geniet van de laatste zonnestralen. “Ik kom hier al een paar jaar, het is reuze gezellig. Maar door de anderhalvemetertoestanden is het genot van het samen tafelen helaas weggevallen, nu kunnen we alleen afhalen.”

Binnen worden door vrijwilligers de laatste voorbereidingen getroffen. Een gigantische schaal salade staat al op tafel, terwijl vrijwilligers in de keuken nog druk bezig zijn met allerlei pannen en ovenschalen.

“Moet je nou kijken naar al die groenten, dat was anders gewoon allemaal weggegooid!” Vrijwilliger Julia Gimbrere (30) blijft zich erover verbazen. Vandaag maken ze meer dan honderd bakjes met maaltijden. Op het menu: een groene salade met zelfgemaakte dressing en een zoete aardappelstamppot met kip of een vleesvervanger.

Uitdagende klus

De maaltijden van de BuurtBuik zijn negen van de tien keer vegetarisch. Wel zo praktisch: dan hoeft er niet steeds rekening te worden gehouden met alle verschillende spijswetten van de eters. Bovendien is de BuurtBuik volledig afhankelijk van wat gedoneerd wordt door groothandels, supermarkten en lokale bakkers en groenteboeren. “Daardoor is het soms een behoorlijke klus om een gerecht te maken met de ingrediënten die je die dag hebt, maar dat maakt het ook uitdagend.”

In elk stadsdeel van Amsterdam zit al een Buurtbuik, zegt Kathelijne Eisses (44) trots. Als lid van het centraal bestuur helpt ze bij de organisatie van al deze vestigingen. Het idee berust op drie pijlers. “We gaan voedselverspilling tegen, we helpen mensen die een steuntje kunnen gebruiken en we bestrijden de eenzaamheid. Of zoals ik zelf vaak zeg: we maken gratis, gezonde, gezellige maaltijden van gered voedsel.”

Kromme komkommers

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin is portefeuillehouder duurzaamheid en helpt vandaag mee in de keuken. De gemeente Amsterdam is sinds vorig jaar aangesloten bij het initiatief ‘de Verspillingsvrije Week’. Naast de BuurtBuik zijn er meer plekken in Oost waar aandacht wordt besteed aan de campagne. Vermin spreidt zijn armen terwijl hij vertelt: “Van het weekend nog, op het Indische buurtfestival, werden zúlke grote meloenen aan de man gebracht, waarbij ze riepen ‘neem mee!’ Ik dacht ‘Hoe dan?’”

Het zijn vaak ‘lelijke’ groenten en fruit die worden verspild. “Een kromme komkommer, een te grote meloen, een banaan met een vlekje erop. Soms belandt het niet eens in de supermarkt.” Gimbrere beaamt dat: “Als ik boodschappen doe ben ik juist altijd op zoek naar die hoekige komkommer!”

De samenstelling van de eters bij de BuurtBuik is wel wat veranderd, vertelt Eisses. In het begin kwamen mensen vooral voor de gezelligheid en de sociale cohesie. Er waren meerdere shifts met vrijwilligers om de boel draaiende te houden. Toen de coronacrisis begon, kwamen er meer mensen langs die het gratis eten echt nodig hadden. “Het verschilt uiteraard per wijk en stadsdeel, maar die verschuiving is ons wel opgevallen. Maar het idee van de BuurtBuik blijft hetzelfde: iedereen is welkom!’