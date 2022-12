Ajaxselectie maakt zich op voor de winterse stoelendans: wie komen het elftal versterken?

Mohammed Kudus speelde zich met Ghana in de kijker op het WK en lijkt aan te sturen op een vertrek. Hij moet Ajax dan een bedrag van meer dan 30 miljoen euro opleveren. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Op 3 januari opent de transfermarkt in Nederland. Ajax heeft daarna 28 dagen om spelers te kopen of verkopen. De selectie heeft nieuwe energie en dynamiek nodig, vertelde trainer Alfred Schreuder vorige week tijdens een interview in het Spaanse Marbella. Schreuder liet niet het achterste van zijn tong zien, maar tussen de regels door maakte hij wel veel duidelijk.

Er is inmiddels afscheid genomen van Kik Pieri (Excelsior) en ook voor Lisandro Magallán en huurling Lucas Ocampos is geen plek meer. Centraal in de defensie krijgt Ahmetcan Kaplan – hij is hersteld van een knieblessure – een kans om zich in de basis te spelen. De Turkse jeugdinternational is linksbenig en dus een optie voor de positie naast Jurriën Timber.

Rol in de marge

Met Calvin Bassey, Owen Wijndal en Youri Baas beschikt Schreuder over nog drie linksbenige verdedigers, van wie Bassey zowel centraal als linksback kan spelen. Dat betekent dat voor ras-Ajacied Daley Blind (32 jaar, 99-voudig international, kwartfinalist met Oranje op het WK) slechts een rol in de marge is weggelegd. Schreuder passeerde Blind ook al in de laatste weken van de eerste competitiehelft.

Royal Antwerp FC, de Belgische topclub waar Marc Overmars technisch directeur is en Mark van Bommel de trainer, wil Blind deze winter transfervrij overnemen. De vraag is wat Blind wil: zich terugvechten bij Ajax of in Antwerpen een nieuwe uitdaging aangaan?

Bij Ajax buigt een kwartet hoofdrolspelers zich over het selectiebeleid: algemeen directeur Edwin van der Sar, technisch managers Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra en hoofdtrainer Schreuder. Zij zien veel potentie in de door de scouting getipte Kaplan en Francisco Conçeicao. Die laatste, een jonge, pijlsnelle Portugese dribbelaar, heeft een half jaar mogen wennen in Amsterdam en moet nu een deel van de aanvallende problemen op de rechterflank oplossen. Dusan Tadic en Steven Bergwijn zijn op die positie de alternatieven.

Defensieve problemen

Schreuder stipte tijdens het trainingskamp in Marbella vooral de defensieve problemen van zijn ploeg aan. Op het verlanglijstje prijkt nog altijd een keeper. Afgelopen zomer trachtte Ajax tevergeefs Odisseas Vlachodimos los te weken bij Benfica, nu is Andries Noppert nadrukkelijk in beeld. De keeper van Heerenveen, de verrassende eerste keus van bondscoach Louis van Gaal op het WK, moet tien miljoen euro kosten.

Over zijn voorhoede is Schreuder tevreden. “We maken genoeg goals.” Toch lijkt Ajax te willen meewerken aan een transfer van Mohammed Kudus, die zich met Ghana op het WK in de kijker heeft gespeeld en aanstuurt op een vertrek. Kudus vindt zichzelf een aanvallende middenvelder, maar Schreuder ziet hem in de speelwijze van Ajax vooral als spits. Bij een vertrek van Kudus – hij moet een bedrag van boven de 30 miljoen euro opbrengen – komt een nieuwe centrumspits mogelijk uit Zuid-Amerika. Huntelaar was onlangs in Brazilië om een concurrent voor Brian Brobbey te bekijken. Het zou gaan om de 24-jarige Marcos Leonardo van Santos.

