Ajaxfans worstelen met hun gevoel door affaire Overmars: ‘Vervuld van afschuw, door iemand van mijn club’

Afschuw voelde hij maandagochtend, toen hij hoorde dat Overmars zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. “Het plaatste mij afgelopen week wel in een moeilijke positie, heel dubbel. Aan de ene kant was ik blij dat ik naar deze wedstrijd kon. Aan de andere kant was ik vervuld van afschuw over wat iemand bij de club waar ik zo van hou had gedaan.”

Hij staat te wachten bij de hoofdingang. Hij wil niet met zijn naam in de krant. De mensen die hem kennen, weten hoe hij erin staat. “De vrienden met wie ik straks naar Ajax - Vitesse ga heb ik laten weten hoe moeilijk ik dit vind. En ik heb een mail gestuurd naar mijn accountmanager bij de club. Ik zit in een businesslounge, ik heb in die mail mijn afschuw beschreven. Daar kwam snel een heel goede inhoudelijke mail op terug. Ze begrepen mijn gevoelens, iedereen bij Ajax voelt zich kwetsbaar nu. Toen dacht ik: ik ga vanavond toch.”

Dubbele gevoelens

Zoals deze supporter zijn er niet bijzonder veel aan te treffen rond de Johan Cruijff Arena. Sterker: terwijl de man vertelt over zijn dubbele gevoelens, komt een groepje mannen langs terwijl ze het woord ‘dickpic’ scanderen. Ze refereren aan de foto’s die de opgestapte technisch directeur heeft gestuurd naar ten minste één vrouw binnen de club.

Voor de meeste supporters geldt dat ze het nieuws van de afgelopen week allemaal op de voet hebben gevolgd, dat ze het gedrag van Overmars veroordelen, maar niet dat ze daaraan de consequentie zouden verbinden om de wedstrijd van deze avond maar een keertje over te slaan. Petra den Bakker bijvoorbeeld, die op de Arena Boulevard in de rij staat bij New York Pizza. “Ik ben wel geschokt, maar ik geloof dat het juist nu belangrijk is om naar Ajax te gaan. Om te laten zien dat we de club steunen.”

‘Dit gebeurt overal’

Petr en Angélique staan in de rij, bijna anderhalf uur voordat de wedstrijd begint. Ook zij hebben het over Overmars. Hij vindt het erg dat Ajax dit overkomt. “Je doet er niet heel veel aan, denk ik. Dit gebeurt nu bij Ajax, maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat dit soort dingen kennelijk overal gebeurt.” Zij beaamt dit. “Bij bedrijven, in de politiek en in het entertainment: overal komen voorbeelden naar buiten.”

De meeste supporters hebben het gevoel dat de club snel en adequaat heeft gereageerd. Denise Kramer is uit Zwolle gekomen en zegt te hopen dat de spelers zich er niet door laten beïnvloeden. “Ik geloof dat het goed is dat Overmars gelijk afscheid heeft genomen. Dat geeft wel aan dat er geen twijfel is of hij zich echt schuldig heeft gemaakt aan het lastigvallen van vrouwen.”

‘Weg met die man’

Twee andere supporters zeggen te geloven dat Ajax heeft geleerd van de vele incidenten die de club de afgelopen jaren hebben getroffen. “Niet moeilijk doen, weg met die man. Nu maar hopen dat het over is, dat het hierbij blijft. Dat weten we natuurlijk niet. Als een belangrijk iemand als Overmars zich kennelijk zo gedraagt, zou het best kunnen dat andere mensen ook denken dat je je wel zo kunt opstellen tegenover vrouwen.”

Terug naar de vertwijfelde supporter bij de hoofdingang. Hij gelooft dat Ajax goed heeft gereageerd op het naar buiten komen van het gedrag van Overmars. “Dat Ajax een beursgenoteerd bedrijf is, doet niet ter zake. Dit is een voetbalclub, Ajax wortelt diep in de samenleving. Je moet aanvoelen hoe je moet reageren, wat voor bedrijf of vereniging je wilt zijn. Daarom ben ik gekomen: ik wil stemmen met mijn stem, niet met mijn voeten.”