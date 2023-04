Ajaxfan José Stephen (1965-2023) kende alle 1300 leerlingen van het Spinoza Lyceum bij naam

Mediathecaris José Stephen was een vaderfiguur voor leerlingen van het Spinoza Lyceum die het moeilijk hadden. De stille kracht van de Amsterdamse school overleed onverwacht thuis, toen niemand het zag.

Ajax, Thailand, ‘zijn’ mediatheek, kickboksen, de patat van zijn moeder en ‘zijn 1300 kinderen’: het zijn de ingrediënten waarmee José Stephen een waardevol en vooral leuk leven voor zichzelf creëerde.

De mediathecaris maakte zich in de afgelopen 36 jaar op het Spinoza Lyceum in Zuid tot onmisbaar baken binnen de school. De ‘grote, forse man’ was elke ochtend vroeg aanwezig in de mediatheek waar hij al die tijd de scepter zwaaide.

“Hij had duidelijke regels. Wie zich er niet aan hield, kreeg dat op een vriendelijke manier te horen,” zegt rector Jan Paul Beekman. “Daar dwong hij respect mee af. Zijn mediatheek zat altijd stampvol met kinderen, voor wie hij ook respect toonde. Alle 1300 leerlingen kende hij bij naam.”

Stephen zag de kinderen die net wat meer nodig hadden dan anderen en maakte tijd voor wat er volgens hem echt toe deed binnen een school: aandacht. Beekman: “Hij was voor sommigen een vaderfiguur.”

De mediathecaris had zelfs een afspraak met zijn zus Andrea Stephen, die op dezelfde school docent Engels is en voorheen afdelingsleider was. “Als leerlingen bij mij iets deden wat niet mocht, werd ik boos en stuurde ik ze naar de mediatheek,” zegt Andrea. “Hij ving ze daar op en kon op een andere manier met ze praten. Dat hadden we afgesproken.”

Liefde voor Thailand

Op zijn achttiende ontdekte Stephen, die veel aan kickboksen deed, zijn liefde voor Thailand. Hij ging er sindsdien elk jaar heen, leerde zelfs Thais spreken en volgde allerlei kickboksclinics. Hij nam zijn moeder Carla Halfhide (89) er meermaals mee naartoe op vakantie, om samen te zijn.

Ook koesterde hij een grote liefde voor Ajax. Zijn liefde voor de club was zo groot dat hij alleen naar Rotterdam ging als het écht moest. En zijn moeder wist: José hoef ik niet bellen als Ajax heeft verloren. Wel bellen: als zijn lievelingsmaal klaarstaat.

Hij schoof nog regelmatig aan bij zijn moeder voor kip of pannenkoeken. Of zelfgemaakte patat. “Dat was traditie,” zegt zijn zus. “Op oudejaarsdag of met verjaardagen schilt en snijdt mijn moeder vijf kilo aardappelen en maakt er patat van. Het is er dan zoete inval. Daar genoot José ontzettend van. Net als dat hij genoot van taart van Kwekkeboom en van inspirerende quotes.”

De Whatsappfoto van de 57-jarige die alleen woonde, veranderde continu. Dan stond er ‘Remain the greatest’ of Never stop believing in yourself, you’re born to make it big. En het bleef niet bij plaatjes: Stephen had veel met het boeddhisme en stond erom bekend met anderen woorden te delen die voelden ‘als een warm deken’.

Onverwacht ziek

Zus Andrea zocht haar broer elke ochtend even op als ze op school kwam. “Ik pakte elke dag even de lift naar zijn verdieping. Hij was altijd vroeg in de mediatheek. We zwaaiden even naar elkaar en dan ging ik snel door naar mijn eigen klaslokaal om alles voor te bereiden.”

In de weken voor Pasen wordt Andrea geopereerd, ze is daarom niet op school. Precies dan wordt José Stephen ziek. Het valt de school op als José zich de donderdag voor Pasen ineens ziek meldt; dat deed hij in de afgelopen 36 jaar maar zelden. Als hij er de woensdag erna ook niet is, bellen ze zijn zus.

In de haast staat zijn zus met een verkeerde sleutel voor zijn deur. Ze belt de politie, die zijn woning op 12 april betreedt. Het blijft even stil, dan lopen de agenten de trap weer af naar zus Andrea. Haar broer blijkt in zijn appartement aan een natuurlijke doodsoorzaak overleden. José Alfredo Maria Stephen werd 57 jaar.