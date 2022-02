Nieuws

Ajax ziet af van komst aanvaller Bergwijn

Ajax is er niet in geslaagd Steven Bergwijn aan te trekken. De koploper van de Eredivisie zag in de 24-jarige aanvaller een ideale opvolger voor David Neres, die naar Sjachtar Donetsk is vertrokken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft echter geen overeenstemming met Tottenham Hotspur kunnen bereiken, zo bevestigen ingewijden.