Ajax wil zich ontdoen van Ocampos, Magallan en Pierie

Lucas Ocampos Beeld AFP

Zo is Ajax met Sevilla in onderhandeling om Ocampos (28) halverwege zijn huurperiode terug te laten keren naar Zuid-Spanje. De onderhandelingen daarover zijn in volle gang. Ocampos werd aan het eind van de zomerse transferperiode gehuurd, nadat de rvc een stokje had gestoken voor een permanente transfer van 20 miljoen euro. De linkspoot werd daarop gehuurd, ook om het vertrek van Antony beter op te kunnen vangen. In de eerste seizoenshelft kwam Ocampos echter slechts 113 minuten in actie voor Ajax.

Landgenoot Magallan (29) moest met nog minder minuten (20) genoegen nemen. De mandekker werd na meerdere verhuurperiodes eens niet uitgeleend, maar heeft inmiddels te horen gekregen dat hij moet vertrekken. Daarbij is het niet uitgesloten dat het tot medio 2023 lopende contract van de Argentijn, die vier jaar geleden voor zo’n 9 miljoen euro werd overgenomen van Boca Juniors, wordt ontbonden.

De derde speler die Ajax na overleg niet heeft meegenomen naar Marbella is Pierie. De verdediger kwam de voorbije maanden uit voor de beloftenploeg, nadat hij voor 4 miljoen euro was overgenomen van Heerenveen en twee seizoenen bij FC Twente werd gestald. Meerdere clubs toonden al interesse de 22-jarige linkspoot, die nog voor anderhalf jaar vastligt in Amsterdam.

Trainer Alfred Schreuder heeft 27 spelers meegenomen naar Zuid-Spanje. Tot die groep behoren onder meer Devyne Rensch en Brian Brobbey, die afvielen uit de voorselectie van Oranje voor het WK.

