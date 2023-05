Ajax Vrouwen krijgen huldiging in de stad

Burgemeester Femke Halsema samen met wethouder sport Sofyan Mbarki en de voetbalsters van Ajax in de tuin van haar ambtswoning. De vrouwen hebben voor de eerste keer sinds 2018 het landskampioenschap veroverd. Beeld ANP

Sherida Spitse kon het toch niet laten. Na afloop van de speech van burgemeester Femke Halsema vroeg de aanvoerder van Ajax Vrouwen of het waar was dat de burgemeester uit Enschede komt. En of Halsema, de strijd tussen Ajax en FC Twente indachtig, ook wel zeker wist of ze eigenlijk wel voor Ajax was? Het antwoord ging in het rumoer verloren, maar héél eenduidig was het in ieder geval niet.

Het ging zoals dat gaat als sportteams op bezoek mogen bij hoogwaardigheidsbekleders: iedereen moet even loskomen, maar uiteindelijk ontstaat er een jolige sfeer. Eén ding is zeker: de vrouwen uit het team van de landskampioen waren weliswaar een heel klein beetje geïntimideerd, maar vooral apetrots dat ze door de burgemeester in de ambtswoning werden ontvangen.

Niet FC Twente

Het was een mooi seizoen, waarbij Ajax uiteindelijk, mede door een sterke overwinning twee weken geleden op FC Twente dus, aan het langste eind trok. Dat het daar niet het hele seizoen naar uitzag, is een conclusie waar trainer Suzanne Bakker het niet mee eens is. “Het was nek aan nek het hele seizoen, we hebben altijd geloofd dat we kampioen konden worden.”

Ze is vereerd dat de burgemeester haar team en iedereen eromheen wilde ontvangen in de ambtswoning. En nog blijer is ze met de uitspraak die sportwethouder Sofyan Mbarki even daarvoor deed: hij deed de belofte dat het niet blijft bij deze ontvangst op de Herengracht, maar dat alles uit de kast gaat worden getrokken om te zorgen dat er een echte huldiging gaat komen. Heeft Bakker een voorkeur voor een plek? “Daar hebben we nog niet over kunnen nadenken, we zijn in ieder geval blij dat die huldiging er gaat komen.”

Rolmodellen

Halsema was vol lof over de prestatie van de Ajax Vrouwen. Ze noemde de speelsters rolmodellen en prees de discipline in de ploeg. Terwijl ze overging op de wij-vorm als ze sprak over het team, zei ze ook dat ze in het bijzonder had genoten van het zelfvertrouwen van de speelsters, ook op het moment dat een kampioenschap nog verder weg leek. “Die Amsterdamse bluf, die kenmerkt dit team.”

De vergelijking met de ondermaatse prestaties van de mannen, lag steevast op de loer. Zoals Halsema die verwoordde: “Je hebt een team dat fantastisch en technisch voetbal speelt en dan heb je de Ajax mannen.” Op de vraag hoeveel wedstrijden ze van de vrouwen had gezien, moest ze toegeven dat ze daar helaas geen tijd voor had gehad. Mbarki sprong onmiddellijk in: “Maar ik heb veel samenvattingen gezien námens de burgemeester.” Halsema en Mbarki kregen van het team allebei een Ajax-shirt met hun naam en het nummer 3 achterop: het is de derde titel van de Ajax Vrouwen.

De speelsters genoten van de audiëntie, hoewel het grootste deel van de champagneglazen vol weer richting keuken ging. Een van hen keek even vragend naar aanvoerder Spitse. Die knikte en gaf toestemming: “Eentje dan, we hoeven pas maandag weer.” Dat is de dag dat ze voor de halve finale van de beker de terugwedstrijd tegen PSV spelen. Trainer Bakker is vol vertrouwen. “We hopen dat we in de finale weer tegen FC Twente mogen.”

