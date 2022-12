Ajax in top tien van Uefa-ranglijst

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Dankzij de goede resultaten In Europa van de afgelopen seizoenen staat de Amsterdamse club hoog op de coëfficiëntenlijst. Ajax staat met 88.000 punten op de tiende plaats, tussen het Italiaanse Juventus (9) en Atletico Madrid (11). Hiermee laat Ajax grote clubs als Arsenal, Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur achter zich.

Met Europese wedstrijden in de Champions League, de Europa League of de Conference League kunnen deelnemende clubs punten verdienen. Aan de hand van de resultaten van de laatste vijf seizoenen wordt de ranglijst gemaakt.

Dat Ajax, ruim een jaar geleden nog 17de, zo hoog staat heeft het te danken aan de uitmuntende resultaten van de laatste seizoenen, waarbij het jaar 2018-2019 het meest tot de verbeelding spreekt, met de legendarische knock-outwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. Hiermee voetbalde de club 27.000 punten bij elkaar. Dit seizoen staat de teller op 8.000.

Feyenoord staat op de 34ste plek (vooral verdiend met het Conference League-avontuur dat strandde in de finale in Tirana, Albanië in 2021-2022), PSV en AZ volgen vlak daarna met plek 38 en 42. FC Twente, Vitesse, FC Utrecht en Willem II staan tussen 124 en 128.