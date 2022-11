Ajacied Daley Blind krijgt bij Oranje wél erkenning: ‘Van Gaal waardeert hoe ik het spel zie en lees’

Daley Blind kan dit WK zijn honderdste interland spelen als Oranje tot de halve finales komt. Beeld Getty





Daley Blind heeft thuis een mancave. Daar bewaart hij de bronzen plak van het WK van acht jaar geleden. Het eremetaal zit nog in het originele doosje en staat in een kast naast de Gouden Schoen voor beste eredivisiespeler. “Ik won die prijzen allebei in 2014, een prachtig jaar,” zegt Blind glimlachend. Eigenlijk, bekent hij, is hij helemaal niet goed in het bewaren en koesteren van relikwieën uit zijn loopbaan.

“Maar, oké, een paar dingen zijn uniek. Derde worden op een WK hoort daar zeker bij. En ook nog op een WK waarvan ik wel vaker heb gezegd dat het mijn leven heeft veranderd. Die lange pass als assist bij de duikkopbal van Robin van Persie tegen Spanje, die vestigde in één keer mijn naam in het voetbal. Het leidde tot interesse van grote clubs en indirect tot een transfer naar Manchester United later die zomer. Die medaille staat als prijs in mijn top 3.’’

Vraagt Virgil van Dijk weleens hoe het is om ’m te winnen? Hij gaat op zijn 31ste nu pas zijn eerste toernooi spelen.

Blind: “Nou, niet specifiek Virgil. Maar je hebt het er weleens over met jongens bij Ajax die al wel toernooiervaring hebben, maar nog niet de grootte van een WK hebben meegemaakt. Het EK met de poulefase in eigen land vorig jaar, dat was toch heel anders dan dat je echt wekenlang op reis gaat.

Als ik vertel over vijf weken Brazilië en hoe indrukwekkend het was, dan besef ik ook meteen dat ik wat vaker stil zou mogen staan bij mooie herinneringen. Je merkt dan meteen weer hoe vlug een voetbalcarrière voorbijgaat.’’

Het WK in Qatar wordt heel anders dan het WK in Brazilië. Maar de aansturing van het elftal vanuit de staf is hetzelfde. Opnieuw is Louis van Gaal de bondscoach en is Danny Blind, de vader van Daley, diens rechterhand.

Danny vertelde ooit hoe hij als kind vaak de oude videobanden opzette van de succestijd van zijn vader bij Ajax, met Van Gaal als coach. Daley: “De banden met wedstrijden uit het Champions Leagueseizoen 1994-1995 heb ik grijsgedraaid.’’

Danny vond dat toen ongelooflijk: “Want zelf had ik nog nooit één wedstrijd uit dat seizoen teruggekeken. Maar als ik thuiskwam, zat Daley voor de tv. En dan ging ik er heel soms bijzitten.’’

Daley Blind en Louis van Gaal tijdens het WK 2014 in Brazilië , waar Oranje derde werd. Beeld EPA

Hoe ging jóúw eerste gesprek als speler met Van Gaal eigenlijk? Jezelf voorstellen hoefde niet meer, lijkt me.

Blind begint te lachen. “Nou, onze eerste persoonlijke kennismaking kwam bij Oranje. En óók ik moest op zijn kamer komen en vertellen: wie is Daley Blind? Net als alle andere spelers vond ik dat spannend.”

“Ik zei iets als: je weet natuurlijk al veel van me. En ja, dat ik twee zussen heb en hoe mijn thuissituatie was, hoefde ik niet meer uit te leggen. Het ging daardoor snel weer over het voetbalgedeelte. We hebben daarna samengewerkt in Manchester en nu dus opnieuw bij Oranje.’’

Laatst ging de documentaire Nooit meer stilstaan in première. Regisseur Pamela Sturhoofd volgde Blind in de eerste anderhalf jaar na zijn hartproblemen. Ze mocht overal bij zijn, tot in het ziekenhuisbed aan toe.

In de openhartige docu komt ook Van Gaal aan het woord. Hij vertelt hoe hij de speler Blind ziet. Het gaat tegenwoordig veel over fysiek in topvoetbal. “Maar het belangrijkste is en blijft toch of iemand het spelletje ziet,” klinkt het. “En Daley Blind, die ziet het spelletje wel. Hij ziet het zelfs heel goed.’’

De bondscoach zei eerder ook dat Blind ‘de verbeterde uitvoering van de voetballer Van Gaal is’. “Hij laat het mij ook in gesprekken wel merken, ja, dat hij het waardeert hoe ik het spel zie en lees,” zegt Blind. “Het gogme, het inzicht, daar is hij voorstander van. In 2014 begon ik het WK eerst op het middenveld. Daarna kwam ik linksback te staan. Daryl Janmaat denderde er overheen op rechts, ik was vaak de wingback die goed positie koos. Daar zat een goede balans in en dat is de laatste wedstrijden ook zo geweest met Denzel Dumfries.”

Het vertrouwen dat hij voelt helpt mee om nu bij Oranje de knop om te zetten na moeizame maanden bij Ajax. In Amsterdam belandde Blind op de bank en is er veel kritiek.

Wat doet dat met je?

“Er is genoeg gezegd en geschreven de laatste tijd over Ajax en mij, dat is niet altijd makkelijk. Ik weet – en bij Ajax weten we dat allemaal – dat het beter moet. Ik hou van de club, geef altijd alles, ben een Ajacied, dus het doet me pijn. Ik vind het ontzettend vervelend en baal van de situatie waar we in zitten. Maar nu wil ik het een plek geven en laten rusten en me volledig richten op het Nederlands elftal. Ik ga mijn tweede WK spelen. Daar kijk ik ontzettend naar uit.’’

Vraag hem naar zijn verwachtingen voor Oranje en Blind wijst op de stabiele prestaties van het laatste jaar. “We hebben sinds vorig jaar zomer in de WK-kwalificatie en daarna in de Nations League bewezen dat we een moeilijk te kloppen team zijn. Sterker: we hebben geen wedstrijd meer verloren. Alles onder Van Gaal is zó duidelijk, en zó gericht op het team en de teamgeest. Deze trainer weet heel goed wat hij verwacht van z’n elftal. En elke individuele speler weet het ook.”

“We willen in Qatar het team zijn waar niemand graag tegen speelt, ook voor landen als Brazilië en Argentinië. En ja, wat de bondscoach zegt: hij wil wereldkampioen worden en dat geloof slaat ook over op de groep. Als je er níét in gelooft, hoef je trouwens niet eens te gaan.’’

Kijken voetballers eigenlijk zelf veel wedstrijden live op tv tijdens zo’n WK?

“In 2014 kwamen we daar minder aan toe dan ik had gedacht. Je was zo druk met eigen trainingsmomenten, reizen, besprekingen. Maar vorig jaar bij het EK had je juist bijna tijd te veel. Door de coronabeperkingen kon je geen kant op. Ik heb toen op de hotelkamer bijna álles gezien. Nu wil ik graag een land als Brazilië zien in de eerste ronde. Omdat ze een kanshebber zijn. Maar ook gewoon als voetballiefhebber.’’

Maandag start Oranje tegen Senegal. Het wordt voor Daley Blind alweer zijn 95ste interland. Van de eerste 94 begon hij er liefst 93 in de basis. Vermoedelijk is dat voor een veldspeler een wereldrecord. Na zijn debuut onder Van Gaal in 2013 stelden ook alle bondscoaches daarna Blind op. Van Guus Hiddink tot Frank de Boer en van Dick Advocaat tot Ronald Koeman. En tussendoor speelde hij ook in Oranje onder zijn vader.

De ene keer dat hij niet in de basis startte was onder De Boer, in 2020 in een oefenduel met Spanje. “En toen viel ik ook al na zes minuten in, omdat Nathan Aké geblesseerd raakte. Ik zei nog als grapje, toen ik hoorde dat ik niet zou starten: trainer, mijn statistiek gaat eraan. De Boer was zich er niet van bewust dat die serie al zo lang duurde.’’

Zijn 100ste interland zou Blind in Qatar kunnen spelen in een halve finale. “Ja, ik heb het ook gezien. Ik vind het nu al een grote eer dat ik zo vaak voor Oranje heb mogen spelen. Mijn debuut kwam als 23-jarige, nou, dan ben je niet bepaald vroeg. Daarom had ik toen nooit gedacht dat ik ooit honderd interlands zou kunnen spelen. Het is een bijzaak, helemaal nu het hele WK nog moet beginnen. Maar natuurlijk hoop ik dat het lukt. Ik zou er ontzettend trots op zijn.’’

‘Kritische blik op Qatar is goed’

Daley Blind zit bij Oranje ook in de spelersraad. Het betekent dat hij meepraat over hoe het Nederlands elftal omgaat met de niet-sportieve kanten van een WK in Qatar. “Het is duidelijk dat er veel mis is gegaan met arbeidsmigranten en mensenrechten,” zegt hij. “We hebben in overleg besloten dat we ons op een aantal manieren gaan laten horen. Je weet dat je als voetballer impact kunt hebben, maar ik vind wel: het is niet aan ons om vooraan te staan. Dat is aan bestuurders en aan de politiek. Wij hebben er ook niet voor gekozen om in Qatar een WK te voetballen.” “Voor mij is het de eerste keer hier. Toen Ajax op trainingskamp was in Qatar, zat ik met mijn hartprobleem. Een kritische blik is goed, in 2014 vond ik de verschillen in Brazilië al schrijnend. Dan reed je in de spelersbus het ene moment langs krotjes in sloppenwijken en kwam je het andere moment aan bij een futuristisch megastadion. Moeilijk om te zien hoe die twee werelden zo verschillend kunnen zijn.”