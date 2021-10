Afscheid van Boeken Jos: een doodskist op het Waterlooplein

De doodskist met daarin de overleden marktkoopman Jos Albers. Beeld Jakob van Vliet

Om twaalf minuten over twaalf vertrekt Jos Albers (69) voor de laatste keer van zijn geliefde Waterlooplein. Gestrekt in een kist die bedolven onder de zonnebloemen door een verlengde rouwauto richting Westgaarde wordt gereden. De kletsman is niet meer, Boeken Jos laat een leegte van jewelste achter.

De Mercedes zal de sokken erin moeten zetten om het crematorium volgens schema te bereiken: het afscheid wordt massaal bezocht. Aan honderden vrienden en kennissen die Jos heeft opgedaan in 45 jaar Waterlooplein is de oproep om deze zaterdagochtend afscheid te nemen welbesteed: twee brede rijen strekken zich uit langs de vergaarbak die de markt is. Te veel vrienden voor een afscheid van een uur.

Even voor elven hebben zijn naaste vrienden hem richting de standplaats van dochter Laila gedragen, schuin tegenover de CoffeeCompany. De kist is voorzichtig op de schragen gezet. Op de plank een retro tafelkleed, eronder de bananendozen waarmee de handel van die dag is aangevoerd. Een toepasselijker plek om afscheid te nemen is er niet.

Bouquiniste

Op het Waterlooplein was hij ruim 45 jaar dag in dag uit te vinden. Aanvankelijk met van alles en nog wat, maar al snel meer en meer met boeken ‘en aanverwante drukwerken’. Een bouquiniste werd hij genoemd, naar de boekhandelaren met verplaatsbare antiquariaten aan de oevers van de Seine in Parijs.

Hoewel: voor lezen had-ie weinig tijd, zegt Anneke, die bijna dagelijks wel even langs stiefelde. “Maar van boeken wist Jos alles. Ik heb nog een Hildebrand of een Multatuli voor je liggen, riep hij dan. Omdat hij van al zijn vaste klanten wist waar ze van hielden.” Echte schrijvers kwamen er langs, zegt ze. “Kees van Kooten haalde hier zijn boeken en heel veel andere auteurs. En Henny Vrienten.”

Die laatste is er deze ochtend ook bij. Regelmatig kwam hij langs op het Waterlooplein, zegt hij. “Hij had de gave om precies die boeken te vinden waarin ik geïnteresseerd ben. Een liefhebber, maar zeker ook een ondernemer. Hoewel hij je financieel nooit het vel over de oren trok.”

‘Psychiater is binnen’

Jos liet het plein functioneren, zegt Paul, die de afgelopen vijftien jaar hand- en spandiensten deed in de boekenstal. Veel socialer dan Jos had je ze eigenlijk niet, zegt hij. “Mensen kwamen hier voor boeken, maar vooral voor Jos. Praatjes houden. Wij zeiden wel eens tegen elkaar als hij er was: we moeten een bordje ophangen met ‘psychiater is binnen’. Mensen konden heel goed met hem en hij met hen. Hij liet dit plein functioneren.”

De dood overviel hem, zegt Frederik Visser. “Maar ons nog veel meer. Ik wist dat hij gezondheidsproblemen had, maar daar vertelde hij niet in detail over. Toen het opeens slecht met hem bleek te gaan, hield ik mijn hart vast. Zo’n man, zo aardig en geïnteresseerd in zijn medemens, dat kón toch niet slecht aflopen? Eeuwig zonde, 69 jaar is geen leeftijd om te sterven.”

Eerder al kneep zijn buurman aan de lange kant, tussen het water en de Stopera, er tussenuit, vertelt een van de dames in de rij. “Ruudje was zijn grote vriend. Dat die vorig jaar omviel, heeft hem wel geraakt. Niet dat hij daar heel veel over sprak hoor. Dan begon hij liever weer over een mooie partij boeken die hij op de kop had weten te tikken. Een fraaie Dickens, daar hou jij van toch?”