Afkoopdeadline erfpacht nadert: eis om uitstel klinkt

Beeld ANP

De deadline is keihard: huizenbezitters die zich vanaf 1 januari 2020 melden voor een overstap naar het nieuwe, eeuwigdurende erfpachtstelsel, kunnen geen gebruik meer maken van de gunstige voorwaarden die dit jaar nog wel gelden. En dat kan een hoop geld kosten.

“Een erfpachter die voor 1 januari 10.000 euro moet betalen, kan een dag later zomaar 80.000 euro kwijt zijn,” zegt Diederik Boomsma, raadslid van het CDA.

De korting van 10 procent is een van de voordelen die op 1 januari vervalt. Dan geldt ook de WOZ-waarde van 2014 niet meer bij de berekening van de erfpacht, maar de veel hogere waarde uit 2018.

Ook gaat vanaf 1 januari de nieuwe, veel hogere buurtstraatquote in, die de populariteit van de buurt weergeeft en een belangrijk onderdeel is van de berekening.

Uitstel

Boomsma pleit voor uitstel van de deadline. “Amsterdam zegt eigenlijk: we maken het systeem zo ingewikkeld dat niemand het nog begrijpt, maar als je één dag te laat bent, dan gaan we je pakken. De gemeente kan zo niet omgaan met de eigen bevolking.”

Het CDA krijgt steun in de raad. VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé pleit voor uitstel van de deadline met zeker twee jaar, tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat Amsterdammers nauwelijks aanvragen doen voor een overstap, ondanks de kleine moeite die het kost, betekent dat veel mensen niet weten waarover het gaat en dat het nieuwe systeem onbekend is.

Tot dusverre hebben nog maar 30.500 Amsterdammers een aanvraag voor een overstap gedaan, minder dan 20 procent van de 158.500 woningen op erfpacht.

Ook coalitiepartij D66 is voorstander van uitstel, zegt Reinier van Dantzig, maar de partij acht zich gebonden aan het coalitieakkoord, waarin de deadline is opgenomen. “Afspraak is afspraak.”

Vereniging Eigen Huis is ook voor uitstel. “Veel mensen houden zich nog helemaal niet bezig met een overstap,” zegt erfpachtspecialist Steven Wayenberg. “Het is geen sexy, spannende materie. Het is complex en voor veel Amsterdammers ver van hun bed.”

Zaken niet op orde

De makelaars sluiten zich aan bij dit pleidooi voor uitstel. Ook omdat de gemeente haar zaken niet op orde heeft, zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Het kan weken, maanden en soms zelfs jaren duren voordat de gemeente een aanvraag beantwoordt met een concreet aanbod.

Stichting Erfpacht Belang Amsterdam pleit voor uitstel van drie jaar. Dan kan de gemeente in alle rust achterstanden wegwerken en kunnen erfpachters in alle rust een weloverwogen beslissing nemen, aldus voorzitter Koen de Lange.

Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) negeert de oproepen en zal de deadline niet opschuiven. Uitstel is volgens haar organisatorisch niet haalbaar. Bovendien is het geen doel op zich om zoveel mogelijk mensen te laten overstappen, zegt haar woordvoerder. De gemeente zal in een campagne Amsterdammers wijzen op de deadline.

Vereniging Eigen Huis en de Makelaarsvereniging roepen Amsterdammers op voor 1 januari een aanvraag te doen en zo in ieder geval de korting veilig te stellen.