Afgelopen week bijna 20.000 positieve tests, veel meer mensen in ziekenhuis

Het RIVM rapporteert 244 nieuwe ziekenhuisopnamen 102 sterfgevallen. Beide aantallen liggen fors hoger dan vorige week, toen werden 152 ziekenhuisopnamen en 33 sterfgevallen gemeld. Niet alle nieuw gemelde gevallen vonden de afgelopen week plaats, sommige dateren al van langer terug. In de cijfers van de sterfgevallen is mogelijk ook een correctie verwerkt die dit weekend voor een vertekend beeld zorgde.

RIVM-baas Jaap van Dissel meldde vandaag in de Tweede Kamer al dat in GGD-regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden alarmfase rood (ernstig) van kracht is. Die status zou ook al bijna toegekend kunnen worden aan Hollands-Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Momenteel zijn bijna 150.000 mensen besmettelijk, meldde Van Dissel. Op de top dit voorjaar lag dat getal op 270.000. In totaal hebben ruim 1 miljoen mensen nu antistoffen aangemaakt.