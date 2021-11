Advocaten: dood Omar Essalih was absoluut geen liquidatie

De plaats waar Omar Essalih werd doodgeschoten in de nacht van 2 op 3 mei 2020. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Het Openbaar Ministerie eiste eerder straffen tot twintig jaar en tbs in de zaak. Justitie ziet de dood van Essalih als een ‘professioneel en zakelijk uitgevoerde moord’. Bij dat scenario plaatsen de advocaten van de verdachten de nodige vraagtekens.

Het Amsterdamse voetbaltalent Noura O. en de 22-jarige Ismael B. hebben verklaard dat ze op de bewuste avond in mei 2020, samen met Omar Essalih, in een gestolen BMW onderweg waren naar woningoverval. In de auto zou vervolgens ruzie zijn ontstaan tussen Ismael B. en Omar Essalih over de verdeelsleutel van de potentiële buit. Daarbij zouden ‘harde klappen’ zijn gevallen. Omar Essalih zou daarbij een vuurwapen hebben getrokken en hebben doorgeladen.

Toen de vechtpartij vervolgens op straat werd voortgezet, stak Noura O. in paniek de auto in brand. Pas daarna werd Omar Essalih doodgeschoten, zo betoogden de advocaten. Dat strookt niet bij het beeld van een liquidatie waarbij eerst iemand vermoord wordt waarna de vluchtauto in brand wordt gestoken. Ter onderbouwing van die theorie werd een getuigenverklaring aangehaald waarin gesteld werd dat er pas schoten hadden geklonken toen de auto al in brand stond.

Omar Essalih werd vier keer geraakt. Een keer in zijn lichaam, en drie keer door het hoofd.

Gedumpte jas

De kogelhulzen die zijn gevonden op de plaats delict, volgens het NFI allemaal afkomstig uit hetzelfde wapen, zijn van een Colt 45. Dat wapen werd later teruggevonden in een gedumpte jas in een appartementsgebouw in de omgeving van de schietpartij. Volgens een familielid van Essalih vertoonde dat wapen grote gelijkenis met een pistool dat zijn broer Omar bij zich droeg. Daarnaast is op de patroonhouder alleen het DNA aangetroffen van het slachtoffer.

“Mijn client is in de auto dermate veel angst aangejaagd door het latere slachtoffer dat bij hem de luiken dicht zijn gegaan,” zo stelde Jan Sneep, de advocaat van Ismael B. Volgens de raadsman is het motief voor het doodschieten van Omar Essalih een geval van noodweerexces. “De reden dat mijn client hier vandaag zit en niet het slachtoffer is, is omdat het vuurwapen haperde.” De advocaat vroeg om vrijspraak voor zijn cliënt.

Datzelfde deed Guy Weski, de advocaat van Noura O. Volgens hem blijkt ‘uit niks’ dat er van tevoren een plan was om Omar Essalih van het leven te beroven. “Alles wijst erop dat ze van plan waren om een overal te gaan plegen.” Tegen zijn cliënt was, naast een celstraf van zestien jaar, ook tbs met dwangverpleging geëist. De raadsman haalde een psychisch rapport aan, waarin gesteld werd dat Noura O. kampt met een persoonlijkheidsstoornis. “Ze zoekt een grote mate van bevestiging vanwege haar lage zelfbeeld en problematische jeugd. Ze heeft daardoor omgang gezocht met criminele jongeren. Maar moord gaat haar echt een brug te ver.”