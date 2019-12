Actievoerders Schiphol: ‘We komen terug, op de landingsbaan of buiten’

‘Het is een vreedzame bijeenkomst en daarom willen we het vreedzaam oplossen,’ aldus de woordvoerder van de marechaussee. De mensen die worden weggehaald verzetten zich echter hevig. Beeld ANP

De details van de actie in Schiphol Plaza werden angstvallig geheimgehouden. De gemeente Haarlemmermeer had de zogenaamde ‘massa-actie’ in de entreehal immers verboden. Greenpeace mocht alleen buiten voor de deur hun Protestival organiseren.

Maar zaterdag, klokslag 11 uur, dook een sliert van honderden actievoerders op die met veel bombarie langs de gereedstaande marechaussee naar het midden van de entreehal liepen. Er waren spandoeken en protestkreten, er was vlaggezwaai en een muziekband. In allerijl werd een podium in elkaar gezet, want een podium dat wenste Greenpeace voor hun verzoeken.

Een zanger begon aan zijn repertoire protestsongs terwijl de actievoerders, zittend rondom het podium, borden omhooghielden met teksten als: ‘There’s no planet B’, ‘Vluchten kan niet meer’ en ‘Welke vlucht neemt het klimaat’. Het gemêleerde publiek – van de doorsnee actievoerder tot oudere dames, kinderen en een man met aktetas en hoed – kreeg tussendoor een yogalesje om de gemoederen niet te hoog te laten oplopen.

Training

Greenpeace was een half jaar bezig geweest met de voorbereidingen van de protestactie. Er werden mensen getraind die ervoor moesten zorgen dat de actie vreedzaam verliep en klimmers ingezet die aan de gladde zuilen van de entreehal spandoek moesten ophangen.

“Dit is de eerste grote actie op Schiphol,” aldus campagneleider Dewi Zloch.

De verzoeken van Greenpeace staan keurig op een rijtje: minder vluchten op en vanaf Schiphol, korte afstandsvluchten tot 750 kilometer, zoals naar Berlijn, moeten vervangen worden door treinreizen en de opening van vliegveld Lelystad moet worden gestopt.

Zloch: “Schiphol is een van de grootste vervuilers. Het kan niet verduurzamen door die energieslurpende vliegtuigen. De luchthaven moet eerlijk zijn en de aantallen vluchten verminderen.”

Dna

Anna Schoemakers, die erop moest toezien of de actie wel vreedzaam verliep, hield de protesterende mensen continu in de smiezen. “Ik keek of iedereen er lekker bijzat, of ze ontspannen waren en nog meezongen. Het is belangrijk dat zo’n actie rustig verloopt anders staan we 10-0 achter. Maar het lukte aardig. We zijn van Greenpeace. Peace zit in ons dna.”

Waar de meeste reizigers met hun koffer haastig langs de actievoerders liepen, hield een vrouw even de pas in. “Ik vlieg zelf ook. Maar of dit de manier is om aandacht te vragen?”

Maar actievoerder John Gottschalk vond deze actie erg belangrijk: “Ik heb familie in Amerika, maar ik voel me oncomfortabel als ik één keer per jaar naar hen toe vlieg. In ieder geval moeten er minder korte vluchten komen.”

Een KLM-stewardess stopte even om een filmpje van de manifestatie te schieten. “De mensen willen toch naar hun familie in het buitenland toe. Ik snap dat wel. Ik blijf trouwens rustig als stewardess werken. Er moet toch brood op de plank komen.”

Anderhalf uur later, om 12.30 uur, werden de eerste actievoerders door de marechaussee uit de rijen gepikt en weggedragen, onder hard applaus en luide kreten van medestanders: ‘We are peaceful, what are you.’

Noodbevel

Ook twee oudere dames die buiten het met rood-witte linten afgezette demonstratiegebied stonden, moesten zich op last van de marechaussee verwijderen. De actievoerders haakten intussen armen en benen ineen. Voor een van hen lag een A4’tje op de grond: ‘We trekken hier alleen maar aan de bel, gooi ons daarvoor alsjeblieft niet in de cel.’

Rond 14.15 uur volgde een noodbevel van de burgemeester van de Haarlemmermeer: mensen die niet zelf vertrokken, kregen te maken met een ‘bestuurlijke verplaatsing’.

“Maar we komen terug, op de landingsbaan of buiten,” liet activist Faiza Oulahsen van Greenpeace vanaf het podium weten. “Doe voorzichtig.”

Even na vijven was de Schiphol Plaza nagenoeg schoongeveegd. De actievoerders werden met bussen naar Krommenie gebracht. Er werden zo’n twintig mensen aangehouden. Onder hen de groep vastgeketende actievoerders en de drie klimmers die tot het laatst standhielden.