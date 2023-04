Acteur Sieger Sloot is ook klimaatactivist: ‘Als je iemand z’n kind in elkaar ziet slaan, grijp je ook in’

Op de Klapstoel: Sieger Sloot (1977) is acteur en speelde in tientallen voorstellingen, films en tv-series. Sinds een jaar noemt hij zich actief ‘klimaatactivist’. Een interview aan de hand van steekwoorden, over het theater, tv-rollen, zijn stem in commercials en het milieu.

Rotterdam

“Hoogvliet, onder de rook van Pernis. Vader huisarts, moeder opvoedkundige, twee zussen. Een gelukkige, evenwichtige jeugd. Na een fijne schooltijd op het Erasmiaans Gymnasium heb ik in Utrecht een jaar Nederlands gestudeerd, omdat ik niet werd toegelaten op de toneelschool. Daar was ik enthousiast voor gemaakt door dramadocent Jules Terlingen. Een echte regisseur, wat tot mijn verbazing een bestaand beroep bleek te zijn. Ik had geen idee dat er ook een school bestond waar je kon leren acteur te worden.”

“Toen ik de eerste keer auditie deed, was ik zestien jaar, ik had nog niet eens de baard in de keel. Een jaar later werd ik wel aangenomen. Ik vond het heerlijk en had nog wel een jaar door willen gaan. Maar achteraf had ik liever kleinkunstacademie willen doen. Zingen en dansen vond ik echt te gek, dus na mijn afstuderen heb ik veel muziektheater gemaakt. Foxtrot, met Jenny Arean, Paul de Leeuw en Carice van Houten, en met Orkater The Prefab Four, een voorstelling over The Monkees. In de 23 jaar dat ik nu op de planken sta, heb ik heel veel gedaan, soms wel drie of vier producties per jaar.”

All Stars

“Mijn eerste rol op televisie, ik zat nog op de toneelschool. In de jaren daarna werd ik vooral gecast in bijrollen: huisarts, politieagent, onderwijzer. Daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Ik vind eikels heel leuk om te spelen, en criminelen ook, maar ik heb net een rol afgeslagen waarin ik in de huid moest kruipen van een pedofiel. Ik kreeg een knoop in mijn maag en dacht: dit ga ik niet doen. Maar mijn voorkeur ligt nu wel bij film en televisie. Die lange theatertournees zijn zeker niet vervelend, maar ik wil mijn twee dochters van 4 en 7 zoveel mogelijk zien opgroeien.”

Renske de Greef

“Leuke vrouw, hele leuke vrouw. Grappig, slim, lief, mooi en eerlijk. We zijn bijna zestien jaar samen, en zes jaar getrouwd. Ze heeft als schrijver en striptekenaar zelf ook een creatief beroep en we vullen elkaar goed aan. Als ik auditie moet doen, lees ik haar de scène voor en brainstormen we vijf minuten over het personage. Dat helpt mij enorm; sinds we dat doen heb ik alle audities binnengesleept. Renske is een mentaal gezonde vrouw die kwetsbaar durft te zijn, en ze heeft een groot hart. We willen altijd alles uitpraten, niets opkroppen. En we kunnen goed lachen samen. Humor redt alles.”

De Praktijk

“Een theatergezelschap dat ik in 2004 met twee goede vrienden heb opgericht: regisseur Ivar van Urk en acteur Michiel de Jong. We wilden stukken maken die nog niet eerder in Nederland waren gespeeld, zowel Nederlands als buitenlands repertoire. Toentertijd kon je nog ad-hocsubsidies aanvragen, dat is nu veel moeilijker geworden. Onlangs maakten we met Maria Goos de voorstelling Seksklimaat, en die konden we alleen maken omdat zij zo’n grote naam is.”

“De jaren dat Halbe Zijlstra staatssecretaris van Cultuur was, hebben de theaterwereld behoorlijk de das omgedaan, vooral door het dedain waarmee hij over kunst sprak. Dat is heel erg schadelijk voor de sector geweest. Kunst alleen in economische waarde vertalen is van een ongekende armoe en kortzichtigheid. We hebben er nog steeds last van. Jonge makers hebben het zwaar en in Amsterdam zijn veel productiehuizen verdwenen.”

Seksklimaat

“Toen mijn oudste dochter 7,5 jaar geleden werd geboren, ben ik met een vriend een tv-comedy over klimaatverandering gaan ontwikkelen. Dat was nog niet eerder gebeurd, en waarschijnlijk met een reden, zo bleek al snel: humor en klimaat is een ingewikkelde combinatie. Ook Maria, met wie we tien jaar geleden een voorstelling over de bankencrisis hadden gemaakt, vond het aanvankelijk geen onderwerp. Maar ik was net vegan geworden en kreeg Michiel en Maria zo ver dat ze een documentaire over de vleesindustrie bekeken. Die vonden ze zo deprimerend dat ze tijdens de viewing de hele tijd over seks begonnen te praten. Zo is het idee ontstaan een stuk te maken waarin we ons seksleven koppelen aan het klimaat. Onweerstaanbaar grappig. Wegens ziekte hebben we het stuk moeten cancelen, maar volgend jaar hopen we het te hernemen.”

Extinction Rebellion

“In het onderzoek voor Seksklimaat verdiepte ik me in boeken en documentaires. En hoe meer ik dat deed, hoe bezorgder en bozer ik werd. Wat is het voor waanzin dat we maar doorgaan? Bij Extinction Rebellion (XR) vond ik antwoord op de vragen die ik had, en ik ontmoette er bovendien allemaal leuke, slimme en lieve mensen die mijn zorgen serieus namen. Sinds een jaar noem ik mezelf actief ‘klimaatactivist’. In het begin vond ik dat een beetje potsierlijk – het is meteen zo’n statement en het klinkt zo radicaal – maar ik vind het radicaler om niets te doen. We willen allemaal leven en voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare planeet achterlaten. Dus waarom zou je géén klimaatactivist zijn?”

“Ik was al vroeg maatschappelijk betrokken. Toen ik elf was maakte ik op school een werkstuk over zure regen. Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen dat je je best moet doen een goed mens te zijn. Je bent onderdeel van de samenleving. Daar horen rechten bij, maar ook plichten. Als je op straat iemand z’n kind in elkaar ziet slaan, dan loop je ernaartoe en grijp je in. Maar dat doen we niet bij overheden of het bedrijfsleven. Daar zijn we die mentaliteit, actief burgerschap, de laatste dertig jaar kwijtgeraakt. Ik hoop dat meer mensen zich weer gaan uitspreken en misstanden aankaarten.”

Riphagen

“Mijn eerste grote filmrol, in 2016, die ik bij toeval in de schoot kreeg geworpen. Alle rollen waren al gecast, maar een van de acteurs werd ziek. Vlak voordat de opnames zouden beginnen, liep ik met mijn oudste dochter in een draagzak langs het terras van De Ysbreeker, waar Jeroen van Koningsbrugge en regisseur Pieter Kuijpers koffie zaten te drinken. We maakten een praatje – met Jeroen had ik ooit Monty Pythonachtige scènes voor ons sketchesprogramma Nieuw Dier bedacht – en een uur later werd ik gebeld. Mooie rol, mooie film, mooie tv-serie. Net als Stanley H. trouwens, waarin ik een crimineel speelde, Koppensnellers van Mugmetdegoudentand of Deep Shit met Jennifer Hoffman. Fantastisch om te doen.”

Fakkels

“Als in: fakkels die je meeneemt naar een demonstratie? Ze zeggen dat het geweldloos is, maar het is volslagen van de pot gerukt om te doen alsof het niet intimiderend is. Ik begrijp best dat de boeren boos zijn op de overheid. Die heeft decennialang een extreem zwalkend beleid gevoerd. Maar een heleboel boeren hebben zich vrijwillig voor het karretje laten spannen van de agro-industrie. Hartstikke leuk dat we een economische manier hebben gevonden om zoveel mogelijk dieren op een klein stukje grond te persen, maar we verkopen die dieren aan het buitenland en alle stront blijft hier. We zijn het afvoerputje van Europa.”

“XR is geweldloos, een burgerbeweging zonder leden. Je mag gewoon komen als je je aan de actieconsensus houdt: je doet vriendelijk tegen omstanders, probeert de overlast tot een minimum te beperken en gebruikt tijdens de acties geen drank en drugs. Als je je daaraan houdt, kan iedereen iets organiseren. De strategie is simpel: we maken gebruik van burgerlijke ongehoorzaamheid door ontregelende acties en lichte overtredingen. Daar trek ik ook de grens: ik wil geen misdrijven begaan. Maar een overtreding vind ik voor the greater good wel geoorloofd.”

Qatar Airways

“Ik heb één keer met ze gevlogen, en dat was serieus de beste, meest luxe vliegervaring die ik ooit heb gehad. Maar toen ze me vroegen de stem van de maatschappij te worden, heb ik toch maar voor de eer bedankt. Voor Seksklimaat had ik uitgerekend dat ik in mijn leven meer dan 350.000 kilometer heb gevlogen, 9,5 keer de wereld rond. Daar heb ik meer dan 90.000 kilo CO 2 mee uitgestoten, evenveel als 2367 bomen een jaar lang kunnen opnemen. Dus ik heb wel vliegschaamte, ja. In principe wil ik niet meer vliegen, maar als ik een fantastische rol zou krijgen waarvoor ik in het vliegtuig moet stappen, zou ik het doen. Werk is toch van een andere orde dan vakantie.”

“Als stemacteur spreek ik al meer dan twintig jaar commercials in, plus luisterboeken, hoorspelen en webfilmpjes. Ik ben jarenlang de stem van Jumbo, Praxis en Nespresso geweest. Maar ik kreeg steeds meer moeite met een aantal merken. Ik wilde Shell niet doen, McDonald’s niet, en na de kredietcrisis ook banken en verzekeraars niet. Het marketingbudget van fossiele bedrijven gaat voor 100 procent op aan greenwashing, en de grote banken investeren nog steeds in fossiele industrie. Daar wil ik niet aan meewerken. Maar ik ben gelukkig ook de stem van Wakker Dier, Amnesty International en Seepje. Dus het komt nu opeens een beetje mijn kant op.”

Tesla

“Fijne auto, kan niet anders zeggen, een Tesla Model 3. Vier jaar geleden heb ik hem gekocht, de eerste en enige auto die ik in mijn leven heb gehad, en daar zal het ook bij blijven. Ik kan er 1 miljoen kilometer mee rijden voordat de batterij op is. En omdat ik niet meer dan 15.000 kilometer per jaar rij, kan ik er nog wel zestig jaar mee voort. Ik weet niet of ik hem nu nog zou kopen. Inmiddels ben ik ervan doordrongen dat privévervoer een privilege is dat niet houdbaar is. En het maken van een Tesla is extreem vervuilend. Het is nu heel hard nodig dat het openbaar vervoer wordt verbeterd. Maar het kabinet stopt er steeds minder geld in.”

Vlees

“Lekker. Jammer dat ik het niet zo vaak meer eet. Eén keer in de week eet ik iets dierlijks. Een eitje, een stukje kaas, heel af en toe vlees of vis. Dat is de hoeveelheid die ik mezelf toesta. Renske en ik zijn cold turkey vegan geworden. De eerste drie weken was ik strontchagrijnig, want het is best moeilijk om ineens je eetgewoontes te veranderen. Je kunt het beter geleidelijk doen. Maar heel streng in de leer zijn we niet. Toen Renske me op de roomboter in de koekjes wees, trok ik de grens; daar ga ik dan even geen punt van maken. Het is inmiddels gelukkig goed mogelijk om heel lekker te eten zonder dierlijke producten. Dertig jaar geleden waren die groenteburgers echt niet te vreten. Als je toen vegan werd, was je echt een bikkel.”

A12

“De politie stond hier om zeven uur ’s ochtends voor de deur. Ze wilden mij en zeven anderen arresteren vanwege opruiing, omdat ik op Twitter en Instagram had gezegd: sluit je aan, kom ook demonstreren, op 28 januari gaan we de A12 blokkeren. Maar ik was helemaal niet thuis, ik was op een familie-uitje met mijn zus. Mijn vrouw en dochters waren net wakker toen de politie aanbelde. Mijn vrouw schrok zich helemaal lam, die dacht dat ik verongelukt was. En m’n dochters stonden te huilen. Daar ben ik echt pissig over. Begrijpt zo’n officier van justitie niet wat die absurde intimidatie betekent voor je privéleven? Ik ben de volgende dag naar het bureau in Den Haag gegaan. Hier ben ik, jongens, had me even gebeld, dan was ik gewoon gekomen.”

“Ze hebben onderschat wat het effect zou zijn. Zeventig organisaties, van FNV tot Greenpeace, verklaarden zich solidair met ons. En dankzij alle aandacht worden de demonstraties steeds groter. De eerste keer stonden we met 30 mensen, nu met 4000. Het is in hun eigen gezicht ontploft. Ondertussen word ik nu verdacht van een misdrijf en sta ik na de zomer voor de rechter. Heel surrealistisch.”