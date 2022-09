Achtjarige jongen uit Amsterdam in goede gezondheid gevonden

Beeld Joris van Gennip

Tijdens de zoektocht werd een politiehelikopter ingezet, die in de ochtend van zaterdag enige tijd boven verschillende wijken in Noord cirkelde.

“Vanwege privacy kunnen we er verder niet veel over kwijt. Ook niet waar hij precies is aangetroffen. Het belangrijkste is dat hij in goede gezondheid is teruggevonden,” aldus een politiewoordvoerder.