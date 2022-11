Ach, het Eerste Koffietijdloze Tijdperk hebben we ook overleefd

Nog één keer waaide de geur van Karin Bloemens appeltaart door de studio van Koffietijd. Beeld RTL

Schijnbaar ongewis van het zwaard van Damocles dat hen boven het hoofd hing, begonnen Loretta Schrijver en Quinty Trustfull dinsdag aan de uitzending van Koffietijd. Pas later op de dag werd bekend dat het prompt als iconisch bestempelde ochtendprogramma stopt, omdat het volgens sponsor Postcode Loterij te weinig kijkers trekt. Met de kennis van nu hing er al wel iets in de lucht. Loretta had ontstoken ogen, al was daar volgens Quinty niets van te zien. Loretta: “Als ik huil vandaag is dat niet omdat ik verdrietig ben.”

Het werd een uitzending zoals Koffietijd er duizenden heeft gemaakt. Het was beregezellig. Er waren ditjes, er waren datjes en in de studio rook het naar de verse appeltaart die Karin Bloemen had gebakken. Een wetenschapper had zich verdiept in de taal van koeien, maar was ook niet te beroerd om zich te buigen over de poes van Quinty en wat die te vertellen had. En Karin Bloemen had een boek geschreven over haken.

Het helpt je de dag door, maar gaan we het missen, dit beetje gezelschap? Ach, het uit 1994 stammende Koffietijd verdween in 2001 al eens. Het Eerste Koffietijdloze Tijdperk hebben we ook overleefd.

De Postcode Loterij bracht Koffietijd in 2010 terug op de buis. De uitzendingen komen sinds een paar jaar zelfs rechtstreeks vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuid. In de uitzending speelt de loterij een prominente rol. Die komt in elk reclameblok terug en aan tafel hield Quinty nog wat kortingsbonnen van de loterij omhoog. De milieuorganisatie die waarschuwde voor microplastics nam tegen het einde van het interview de gelegenheid te baat om de loterij te bedanken voor haar gulle gaven.

De sponsor geeft en de sponsor neemt. Lips vond het niks om verdrietig over te zijn.