ABN zet 1,1 miljard opzij voor corona-stroppenpot

Het verlies van 365 miljoen euro tussen januari en april komt volgens topman Robert Swaak doordat de bank ‘omvangrijke collectieve voorzieningen’ neemt voor sectoren die het eerst worden getroffen door de covidmalaise en de lage olieprijs. Dat betekent: geld opzij zetten in de verwachting dat een deel van de financiering niet zal terugkomen.

De ingreep is ook nodig doordat de bank bij bedrijfsklanten, zoals de horeca of winkeliers die in de problemen komen door coronasluitngen, coulanter omgaat met aflossingen en betalingstermijnen van leningen, kredieten en hypotheken. In totaal zet ABN daarvoor zo’n 650 miljoen euro apart.

Onbetrouwbare klant

Daarnaast moet de bank zijn verlies nemen op twee ‘uitzonderlijke klantdossiers’. daaronder een onbetrouwbare Amerikaanse klant wiens risicovolle beleggingen niet door de controleurs van de bank werden onderkend. Daarnaast zou de bank 300 miljoen euro moeten afschrijven op een lening aan een Singaporese oliehandelaar die vanwege de oliecrisis is omgevallen.

ABN wordt ook zelf direct getroffen door de coronamalaise. Het bedrijfsresultaat kwam het eerste kwartaal 17 procent lager uit dan dezelfde periode vorig jaar.

Robert Swaak, de nieuwe ABN-topman die vorige maand het stokje overnam, kondigt aan de strategie van de bank te herzien en daarover na de zomer met maatregelen te komen. Die zullen zeker gevolgen hebben voor de zakentak (CIB).

Laakbare activiteiten

De door Swaaks voorganger Kees van Dijkhuizen ingezette reorganisatie van de activiteiten die zich bezig houden met kredieten aan grote bedrijven en instituten heeft volgens hem niet geleverd wat beloofd was. Niet alleen voldoen de financiële prestaties van het onderdeel niet aan de verwachtingen ook zijn de risico’s er, vergeleken met de rest van de bank, nog te hoog. Swaak overweegt op korte termijn opnieuw bij het onderdeel in te grijpen. Elders bij de bank vielen kostenbesparingen wel positief uit.

De bank moet ondanks de coronacrisis ook zijn aanpak van het witwasdossier onverkort voortzetten. Vorig jaar concludeerden toezichthouders dat de controle van de bank op laakbare activiteiten als witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking bij klanten tekort schoot. Eén op de tien werknemers van ABN houdt zich nu bezig met het opschonen van het klantenbestand. Nog altijd hangt de bank een miljoenenboete en een onderzoek van het OM boven het hoofd.