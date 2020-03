ABN neemt vergaande coronamaatregelen: kantoorpersoneel én top opgesplitst

Beeld anp

ABN is de eerste bank die het personeel definitief opsplitst en gaat daarmee het verst van alle banken. “We zijn al drie maanden bezig met de voorbereidingen van zulke maatregelen,” zegt een woordvoerder van ABN Amro. “Gisteren hebben we besloten dat we vanaf morgen al het personeel in A- en B-teams verdelen. Het A-team begint op kantoor, het B-team werkt thuis. Volgende week wordt er gewisseld.”

Een medewerker van ABN zit sinds vorige week thuis wegens besmetting met het coronavirus dat hij heeft opgelopen in Noord-Italië. Hij niet op kantoor geweest.

“Mocht er een besmetting plaatsvinden binnen een team, dan heb je altijd een deel van het team beschikbaar. Zo beperk je de impact op de bedrijfsvoering.” De maatregel geldt voor het hele bedrijf. “Ook de top is in A- en B-teams verdeeld.”

ABN heeft de ingreep een week geleden al ingevoerd op de handelsvloeren. “Die hebben we in drie delen opgesplitst. De mensen die per se aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld omdat ze cruciale systemen beheren, zijn al in teams verdeeld. Andere mensen kunnen vanuit huis werken.”

Voorzorg

Volgens ABN Amro is er geen directe aanleiding voor de maatregel en zijn er ook geen besmettingen bij de bank bekend. “We kijken naar de ontwikkelingen in Nederland en Europa en de stijging van het aantal gevallen in Nederland en Europa. Dit is puur een voorzorgsmaatregel.”

Een einddatum is niet geprikt. “We moeten echt kijken wanneer corona verandert.”

De maatregel geldt niet voor de bankkantoren. “Die blijven gewoon open, de teams zijn daar te klein om te verdelen. We geven klanten alleen geen hand. En klantbezoek gaat ook door, in overleg met de klant.”

Beide hoofdkantoren van ABN Amro, aan de Zuidas en in Amsterdam Zuidoost zijn bovendien opgedeeld in afgesloten afdelingen, met elk een eigen ingang.

Uitwijklocatie

“Aan de Gustav Mahlerlaan hebben we nu zes verschillende torens, aan de Foppingadreef in Zuidoost vier. Het is niet langer de bedoeling dat je van de ene afdeling naar de andere gaat. Als dan in een gebied een coronageval wordt vastgesteld, dan hoef je niet het hele gebouw in quarantaine te plaatsen.”

ABN had al alle reizen en meetings afgelast. De bank heeft ook een uitwijklocatie voor kantoorpersoneel met driehonderd werkplekken.

Rabobank en ING hebben het net anders opgelost. Rabobank heeft zo veel mogelijk werknemers van haar kantoren in Utrecht en regiokantoren in het land gevraagd thuis te werken. Personeel dat dat al deed, mag ook niet meer naar kantoor komen. ING heeft werknemers met essentiële taken naar een afgesloten locatie verplaatst.

ING heeft werknemers van haar kantoren in Amsterdam Zuidoost met kritische taken naar een afgesloten locatie verplaatst. “Wij werken sinds vorige week met een aantal afdelingen in teams,” aldus een zegsman. “Een deel zit op kantoor, een ander deel werkt vanuit een andere locatie, de rest zit thuis.” Het gaat daarbij om de financiële afdelingen en de ICT.

ING sluit niet uit dat de maatregel verder wordt doorgevoerd. “Dat hangt af van risicoafwegingen die we dagelijks maken.” Bij de bank is een besmettingsgeval van een medewerker bekend, maar die is niet op kantoor geweest.