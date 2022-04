ABN Amro over huizenmarkt: huizen worden onverminderd duurder

De schaarste aan betaalbare woningen is een van de belangrijkste oorzaken van de hoge huizenprijzen. Beeld ANP

Het ‘verslechterde sentiment’ dat van kwaad tot erger gaat, staat centraal in de woensdag verschenen Woningmarktmonitor van ABN Amro. De sterke daling van het aantal woningverkopen zal landelijk vooralsnog niet leiden tot lagere prijzen, blijkt uit de prognoses van de bank.

ABN Amro verwacht dat de gemiddelde prijs van een huis komend jaar 12,5 procent zal stijgen. En hoewel de stijging afzwakt, is het einde is nog niet in zicht, stellen de onderzoekers van de bank. Zij verwachten voor 2023 een prijsstijging van zeker 5 procent.

Steeds minder verkopen op de huizenmarkt

Het is het tweede kwartaal op rij dat de bank haar ramingen voor het aantal transacties op de woningmarkt bijstelt. Zo gaat zij ervan uit dat het aantal huisverkopen dit jaar 15 procent zal slinken in plaats van 10 procent. De bank voorziet in 2023 een stabilisatie, waar er eerder van werd uitgegaan dat het aantal transacties 5 procent zou stijgen.

Het sentiment op de huizenmarkt staat vooral zo onder druk doordat de woonlasten steeds zwaarder drukken op de inkomens van huishoudens. Zo stijgen de netto woonlasten harder dan het netto inkomen, vooral bij huizenbezitters die annuïtair aflossen op hun hypotheek. Door de voortdurende prijsstijgingen houden gezinnen aan het eind van de maand volgens ABN Amro minder geld over voor wonen.

Stijgende rente

De inflatie helpt allerminst, zegt woningeconoom Philip Bokeloh van ABN Amro. “De context wordt alleen maar moeilijker, er valt van alles samen. De stijgende hypotheekrente gaat ten koste van de betaalbaarheid van woningen. Vanwege het stringentere monetaire beleid van centrale banken en de gestegen risicopremies op financiële markten verwacht de bank dat de rentes voorlopig blijven stijgen. In combinatie met de aanhoudende prijsstijgingen op de woningmarkt wordt het vinden van een betaalbare woning steeds moeilijker.”

De schaarste aan betaalbare woningen is een van de belangrijkste oorzaken van de hoge huizenprijzen, zegt Bokeloh. “Gezien de recente prijsstijgingen begin dit jaar zal, zelfs als de prijzen op het huidige niveau stabiliseren, de gemiddelde prijsstijging toch groot uitvallen. Bovendien is de hypotheekrente, hoewel die sinds begin dit jaar stijgt, nog historisch laag.”

Amsterdamse cijfers

Binnenkort worden ook de Amsterdamse cijfers bekend. Begin dit jaar stelden de Amsterdamse makelaars dat het dieptepunt van de woningmarkt nog niet was bereikt: in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar zakte het aanbod koopwoningen in Amsterdam nog verder in terwijl de prijzen onverminderd bleven stijgen. Die cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam gaven weinig aanleiding tot vrolijkheid of zelfs maar hoop, stelde de vereniging. Kopers hadden nauwelijks iets te kiezen en moesten nog meer dan voorheen overbieden.