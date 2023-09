Aantal fietsers dat zich niet veilig voelt in het verkeer groeit flink, e-bike wordt gezien als grootste boosdoener

Amsterdammers worden steeds banger in het verkeer. Vooral snelle elektrische fietsen zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Bijna de helft van de fietsers neemt soms een omweg om een gevaarlijk kruispunt te mijden.

Uit het recentste onderzoek dat databureau Cyclomedia jaarlijks uitvoert, blijkt dat nog maar 59 procent van de Amsterdamse fietsers zich veilig voelt in het verkeer. Een jaar geleden was dat nog 72 procent. Bijna de helft van de verkeersdeelnemers zegt soms een omweg te nemen om gevaarlijke kruispunten in de stad te mijden.

Het tanende gevoel van veiligheid in het verkeer is slecht nieuws voor de stad. In veel beleidsmaatregelen geldt de fiets als de oplossing voor mobiliteitsproblemen die het gevolg zijn van de steeds drukker wordende stad: de gemeente kan het zich niet permitteren dat mensen afhaken als fietser.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zegt dan ook dat de veiligheid voor fietsers moet worden verbeterd. “We moeten voorkomen dat mensen op andere vervoersmiddelen overstappen, ook omdat fietsen met lopen tot de gezondste manieren behoort om door de stad te gaan.”

De wethouder wijst erop dat in december de maximumsnelheid op de meeste wegen in Amsterdam naar 30 kilometer per uur wordt gebracht. Ze verwacht dat daardoor het verkeer een stuk veiliger wordt. “Maar er is meer nodig om ook de fietspaden veiliger te maken. Daarom bespreken we met het Rijk of we een maximumsnelheid voor fietspaden kunnen invoeren en of grotere elektrische fietsen, zoals bezorgbakfietsen, op de hoofdrijbaan kunnen rijden.”

Dringen geblazen

De Fietsersbond maakt zich al jaren zorgen over de staat van het Amsterdamse fietspadennetwerk. Florrie de Pater van de Amsterdamse afdeling van de bond ziet dat de capaciteit van de fietspaden niet meegroeit met het aantal fietsers, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. “Het is vaak dringen geblazen waardoor het niet altijd prettiger wordt in het verkeer. We horen als Fietsersbond heel vaak: ik doe het niet meer, het is mij te druk, te gevaarlijk.”

Uit het onderzoek van Cyclomedia blijkt dat 45 procent van de Amsterdammers vindt dat de kwaliteit van de wegen voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt. Een derde van de ondervraagden stelt zich onveilig te voelen op de fiets door gebrekkige straatverlichting. Slechts een kwart van de mensen zou Amsterdam aanbevelen als woonplaats als het gaat om verkeersveiligheid. Van de Amsterdammers vindt 53 procent dat de gemeente te weinig doet om het verkeer veiliger te maken.

Kwaaie pier

De e-bike is voor veel verkeersdeelnemers de kwaaie pier: vier op de vijf Amsterdammers stellen dat de opkomst van de snelle elektrische fietsen tot meer ongelukken leidt. Wethouder Van der Horst stelde eerder dat sommige mensen sinds de komst van de e-bike zelfs niet meer op de fiets durven te stappen. Zij wil daarom het liefst de toegestane snelheid voor elektrische fietsen terugbrengen tot een maximum van 20 kilometer per uur.

Volgens de Fietsersbond zijn de snelheidsverschillen op fietspaden de oorzaak van veel ellende. “Die opgevoerde exemplaren verpesten het. Er is jaren veel moeite gedaan om de snorfiets van het fietspad te krijgen. Nu is dat eindelijk voor elkaar en racen overal fietsers met trapondersteuning voorbij. Vaak past dat op fietspaden gewoon niet.”

Terug bij af

Vorig jaar bleek nog dat Amsterdam van alle grote steden in Nederland het meeste vooruitgang heeft geboekt in het terugdringen van fietsongevallen op kruispunten. De onderzoekers stelden toen dat het van het fietspad halen van de snorfiets een fors positief effect heeft gehad op het aantal fietsongevallen in Amsterdam. Door de stormachtige groei van het aantal e-bikes lijkt de verkeersveiligheid in de stad weer terug bij af.

De onderzoekers van Cyclomedia hebben ook een ranglijst gemaakt met Europese steden. Amsterdam scoort uitgesproken slecht: de stad staat op een vijfde plaats als het aankomt op verkeersveiligheid. De stad waar verkeersdeelnemers zich het onveiligst voelen is Istanboel (73 procent). In Tallinn in Estland voelt slechts 13 procent zich onveilig in het verkeer.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.