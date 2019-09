Aanklacht Taghi uitgebreid met 3 moordpogingen en 2 liquidaties

Inez Weski, advocaat van de voortvluchtige Ridouan Taghi, komt aan bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Beeld ANP

Saïd Razzouki, net als Taghi nog steeds voortvluchtig, krijgt de laatste moordaanslag en de moord op Kok aan zijn tenlastelegging toegevoegd.

Taghi wordt er bovendien van verdacht dat hij in versleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) opdracht gaf de spyshop in Nieuwegein waar Ronald Bakker werkte, te beschieten met een bazooka, of handgranaten naar binnen te gooien. Twee medeverdachten krijgen die plannen voor aanslagen ook opgeteld bij hun aanklacht. Reden voor die plannen was de verdenking dat de spyshop informatie aan de politie had gegeven – terwijl Kok niet anders kon, omdat de recherche de informatie was komen vorderen.

Khalid B. uit West wordt in het criminele milieu al vele jaren gelinkt aan liquidaties, samen met zijn broer Mimoun, bijgenaamd ‘Cor’. Zij hebben of hadden nauwe banden met Amsterdamse criminelen, van wie sommigen inmiddels zijn geliquideerd.

In sommige verhalen fungeren de broers als moordmakelaars, anderen zeggen dat Khalid B. zelf een crimineel zou hebben doodgeschoten – wat vooralsnog nooit is bewezen.

Khalid B. werd eerder veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de gewapende overval op juwelier Jack Waterman in diens woning aan de Pekelharingstraat in de Amsterdamse Watergraafsmeer in maart 2009. Waterman kreeg daarbij een hartaanval en overleed. B. bestuurde onder meer de vluchtauto.

Op 12 en 13 december zijn in Marengo opnieuw inleidende zittingen.