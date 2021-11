Aangifte tegen Amsterdams bedrijf Spoedtest.nl, verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen

Beeld ANP / Hans van Rhoon

Directeur Rasmus Emmelkamp bevestigt de aangifte, maar ontkent dat de aanbieder van Testen voor Toegang heeft gefraudeerd. Spoedtest.nl is met meer dan honderd locaties in Nederland goed voor ruim 20 procent van alle afgenomen commerciële tests.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt de aangifte tegen ‘een grote commerciële testaanbieder’ wegens ‘sterke vermoedens van fraude’. “Het gaat niet om een paar, maar een behoorlijk aantal valse vaccinatiebewijzen,” aldus het ministerie. De politie doet onderzoek, de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) bekijkt de tuchtrechtelijke aspecten van de zaak.

Intern onderzoek

Emmelkamp noemt de aanklacht ‘ongegrond’ maar laat weten dat er wel een intern onderzoek is gestart bij Spoedtest.nl en dat er ‘volledige en transparantie medewerking’ is toegezegd aan het ministerie.

De eigenaar van Spoedtest.nl laat in een schriftelijke verklaring weten dat het bedrijf werkt met een online registratiesysteem dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS. In dat systeem kunnen teststraten positieve testuitslagen registreren, zodat op basis van die informatie door de GGD herstelbewijzen kunnen worden aangemaakt in de CoronaCheck-app.

In het systeem dat Spoedtest.nl gebruikt, kunnen ook vaccinatiebewijzen worden aangemaakt. ‘Een arts en eventueel medewerkers’ kunnen in dat systeem inloggen met een persoonlijke login en en 2-stapsverificatie, meldt Emmelkamp.

Uit intern onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd, zou naar voren komen dat slechts vijf van de tweeduizend medewerkers van Spoedtest.nl toegang hebben tot het systeem waarin herstel- en vaccinatiebewijzen kunnen worden gemaakt. Deze zouden ‘mondeling en schriftelijk hebben verklaard geen misbruik te hebben gemaakt van het systeem,’ aldus Emmelkamp.

De Amsterdamse ondernemer was voor de coronapandemie met name actief in de hoofdstad als eigenaar van meerdere rondvaartboten en restaurants.

Afgesloten van testsystemen

Reeds gemaakte afspraken bij het testbedrijf zijn afgezegd en klanten zijn geïnformeerd, zegt een woordvoerder van VWS. Wie Spoedtest.nl belt, krijgt een bandje te horen met de boodschap dat nieuwe afspraken maken niet mogelijk is vanwege een ‘lopend onderzoek’.

Het coronatestbedrijf is door VWS tijdelijk afgesloten van het systeem waarmee testbewijzen kunnen worden gemaakt. “We streven ernaar om zoveel mogelijk frauduleuze vaccinatiebewijzen te blokkeren,” zegt de woordvoerder van VWS. Om hoeveel bewijzen het gaat, kan het ministerie niet zeggen. “Helaas hebben we de laatste tijd vaker te maken met fraude. Dit is precies de reden dat we dit serieus nemen en de aansluiting (met het testsysteem red.) ontzeggen.”

Methode

Testbedrijven geven in de regel geen vaccinatiebewijzen uit, dat doen de GGD en het RIVM. Bij elk testbedrijf is echter wel verplicht een arts aanwezig die toezicht houdt op de testprocessen. Deze artsen kunnen sinds 1 juli wél handmatig vaccinatiebewijzen aanmaken via een webportaal van het ministerie.

Dit zogeheten HKVI-portaal is afgelopen zomer opgericht omdat er problemen waren met de registratie van prikken gezet door huisartsen. Of de verdenking zich richt op misbruik van dit portaal, wil het ministerie niet bevestigen omdat het onderzoek nog loopt.

Testcapaciteit

Tekort aan testcapaciteit verwacht het ministerie niet, omdat het doordeweeks een rustiger is bij Testen voor Toegang dan in het weekend. Gaten die vallen, zouden door andere bedrijven opgevangen kunnen worden.

Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten, verwacht geen problemen. “We kunnen dit opvangen. Er is echt voldoende capaciteit om aan de huidige vraag te voldoen, maar misschien wordt de reistijd van mensen iets langer,” laat de stichting weten.

Nederland telde ruim 740 locaties van 23 bedrijven voor toegangstesten. Zonder de ruim honderd plekken van Spoedtest.nl blijven daar nog zo’n 640 testlocaties van over. Met Spoedtest.nl erbij was er capaciteit voor zo’n half miljoen testen per dag, dat daalt nu naar ongeveer 450.000. Op de drukste dag, zo’n twee weken geleden, zijn ongeveer 173.000 toegangstesten uitgevoerd.